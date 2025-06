Oposición respalda informe de la OEA y descalifica Elección Judicial: “No fue una fiesta democrática”

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 01JUNIO2025.- Aspectos de una urna llena ubicada en la casilla especial en la Central de Abastos de Toluca, como parte de la elección judicial para elegir ministros, magistrados y jueces. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Hace unos días, la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar sobre la Elección Judicial en México, la cual calificó como un proceso complejo que no debería repetirse en razón de una posible politización del sistema judicial.

En razón de ello, las militancias del PRI y PAN manifestaron su respaldo al análisis de la institución y aprovecharon para cuestionar al modelo mexicano de elección popular de jueces, magistrados y ministros. Ambos partidos consideraron que dicho proceso no debería replicarse, argumentando problemas estructurales que afectan su legitimidad y efectividad, además de evidenciar la 'baja participación ciudadana’ del 13%.

¿Qué puntualizó la OEA? La organización describió a los comicios como un proceso complejo y señaló una participación ciudadana inusualmente baja, presuntamente atribuida a la polarización política, reformas legales apresuradas y controversias relacionadas con la independencia del sistema judicial.

Frente a este escenario, figuras como Alejandro Moreno, líder nacional tricolor, y el senador panista Marko Cortés expresaron su apoyo al reporte, coincidiendo con las conclusiones del organismo internacional respecto a los posibles riesgos asociados a este modelo electoral.

Oposición respalda comunicado de la OEA

A través de redes sociales, el priista aseguró que el comunicado de la OEA solo habría confirmado las denuncias previas del partido sobre las irregularidades en la elección del Poder Judicial, aludiendo que los comicios representaron un riesgo latente para la justicia.

“Es un modelo que no tiene precedentes y que la OEA no recomienda para ningún país. Esta elección no fue una fiesta democrática, fue un descarado atraco de control político con bajísima participación ciudadana. El pueblo de México merece una justicia independiente, no una subordinada al poder”, señaló.

Diversas irregularidades han sido detectadas en la elección judicial. (Carl de Souza / AFP)

Por su parte, el legislador blanquiazul afirmó que el modelo de la Elección Judicial requiere ser evaluado y modificado. Cortés señaló que el gobierno de Morena lo promovió como un proyecto de relevancia para la ciudadanía, pero no cumplió con ese propósito y, en cambio, afectó la independencia judicial: “La justicia no se elige con votos, se garantiza con autonomía“.

“La OEA ya lo señaló: el modelo de elección judicial por voto popular no debe replicarse y en México debería corregirse. Lamentablemente, ya lo vivimos. (...) Lo que Morena vendió como de gran interés de la gente, no lo fue, terminó debilitando la independencia, la justicia y el equilibrio de poderes”, publicó.

En su informe, la OEA recomendó el uso de una regulación electoral integral, que fomente mayor transparencia y estrategias educativas para una mayor recepción de la participación ciudadana informada en México.

Asimismo, destacó la importancia de analizar si este modelo de elección popular contribuye a fortalecer la justicia o compromete la imparcialidad del Poder Judicial. Al no contar con precedentes a nivel mundial, determinó que este esquema requiere un análisis detallado para evaluar su impacto.