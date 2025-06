Sheinbaum busca crear historial médico de adultos mayores en sistema de salud federal

Sheinbaum presentó el inicio del programa Salud Casa por Casa en Morelos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este año se buscará integrar el historial médico de todos los adultos mayores beneficiarios del programa Salud Casa por Casa, el cual se podrá consultar en los centros médicos y hospitales públicos a nivel nacional.

Al encabezar la Asamblea de Salud Casa por Casa en Morelos, la mandataria precisó que los brigadistas realizarán visitas domiciliarias bimestrales a los adultos mayores beneficiarios del programa, con el objetivo de brindar servicios de atención médica preventiva de forma gratuita.

Sin embargo, precisó que con la información que se recabe en las visitas, se creará el historial médico de cada uno de los beneficiarios.

“Fíjense, la idea es que podamos construir ―terminando este año con el Censo de Salud en donde ya ustedes participaron― un historial médico ―imagínense el sueño para todos los médicos que nos están escuchando― de todas y todos los adultos mayores del país; o sea, todas y todos los adultos mayores van a tener su historial médico.

“Cuando lleguen al centro de salud o al hospital van a poder revisar el historial médico de la persona que llega de todas las visitas que ha tenido en su domicilio”, dijo.

Asimismo, recordó que como parte del programa también se prevé crear el Censo de Salud, el cual mostrará si enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes van en aumento o si se han logrado contender con la atención médica preventiva.

“De esta manera, quien se dedica al análisis de la salud va a poder saber realmente, con censos directos todo el tiempo: si está aumentando la hipertensión en el país, si no; si está aumentando la diabetes, si no; si este programa nos está ayudando a contener estas enfermedades crónicas, o si no, cómo debemos de modificarlo para que sea así”, agregó.

En la ceremonia, la presidenta puntualizó la importancia de las visitas domiciliarias, resaltando que entre las políticas del gobierno actual es atender primero a los pobres y trabajar “casa por casa con la gente.

“La política tiene que tener un adjetivo y es: hacemos política con amor, no con odio, no con envidias, es amor por encima de todo. Porque lo que hacemos es política, políticas públicas, hacer políticas desde el gobierno, no partidaria, pero hacemos política todos los días, hacemos política pública; porque el programa Casa por Casa es un programa de política pública para atender a la ciudadanía. Entonces, mucho amor, siempre en el trabajo que realizamos”, mencionó.