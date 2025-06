Segob repudia actos vandálicos de la CNTE en la Torre Bienestar, en la CDMX

Miembros del CETEG se manifiestan a las afueras de la Secretaría del bienestar

En medio de las confrontaciones entre maestros disidentes y autoridades gubernamentales, la Secretaría de Gobernación repudia los actos vandálicos que se han llevado a cabo en sus instalaciones y en la sede de la Secretaría de Bienestar, también conocida como “Torre Bienestar”.

Las jornadas violentas se dieron durante tres días, primero a la par de la reunión entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y funcionarios de la Segob y de la Secretaría de Educación, en las afueras del Palacio del Cobián, mientras el magisterio disidente exigía el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum

Al día siguiente afuera de las instalaciones del Pensionissste, a la espera de entablar diálogo con Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que una de sus peticiones es la reforma para una pensión digna.

Aunado a las protestas realizadas hoy -viernes 6 de junio- en la Secretaría del Bienestar, que se le atribuyen a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Presuntos miembros del magisterio de Guerrero protestan y vandalizan a las afueras de la Secretaría del Bienestar. Crédito: x.com/@adn40

En un comunicado emitido por la Segob se pide a los trabajadores que se manifiesten de manera pacífica:

“La Secretaría de Gobernación repudia los actos violentos y vandálicos que se registraron durante la marcha que llevaron a cabo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante su recorrido por Paseo de la Reforma.

La dependencia federal hizo un llamado a los integrantes de la CNTE a que se manifiesten pacíficamente, evitando afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México.

No es apostando a la destrucción del inmueble donde laboran los trabajadores, responsables de otorgar los programas sociales a los millones de mexicanos que más lo requieren, como se resolverán las demandas magisteriales.

La huelga comenzó el 15 de mayo a nivel nacional, desde entonces miles de maestros llegaron a la plancha del zócalo capitalino para instalar un plantón a la espera de la reunión con Claudia Sheinbaum.

Los maestros no querían el diálogo con alguien que no fuera la presidenta ya que alegaron que llevan 7 años de promesas que no se cumplen y acuerdos hechos en campaña por la actual presidenta. Por ello, pese a 21 días de estar en comunicación con el Gobierno Federal no aceptaron las propuestas.

Finalmente, el regreso es inminente y ahora diversos contingentes emprenden el camino de vuelta, comenzando por la Sección 22, a la que se suman el sector chiapaneco.

Sin haber llegado a un acuerdo han comenzado a desalojar sus campamentos, sin embargo aseguran que no han perdido el interés en la lucha, por el contrario, solo hicieron una pausa para reestructurarlo.