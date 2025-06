Padres mexicanos regañan a sus hijos por no hablar español, les condicionan la comida y se viralizan

Una madre y un padre mexicanos se enfrentaron a sus hijos por preferir hablar inglés en casa. El video generó indignación, memes y reflexión sobre la identidad cultural. (TikTok / @monchoalamillo260)

Un video viral ha desatado una fuerte conversación en redes sociales sobre la identidad cultural, el idioma y el orgullo por las raíces mexicanas. La grabación, difundida desde la cuenta Mochis y la Patroncita, muestra a una familia mexicana radicada en Estados Unidos en medio de una acalorada discusión: los padres regañan a sus hijos por negarse a hablar español dentro del hogar.

El video, titulado “Se les mira el nopal desde arriba un avión y ahora resulta que ya no quieren hablar español”, arranca con la madre enfrentando a sus hijos. “Hablen en español, ustedes saben hablar en español”, reclama ella con firmeza, mientras su hija, visiblemente molesta, responde en inglés: “No, tengo hambre, necesito la comida”.

La tensión escala cuando la madre replica: “No sé lo que quieren, yo no hablo inglés, no les entiendo”. A pesar del regaño, la niña insiste: “No hablo español, porque español, vamos”, y su hermano interviene: “Sí, ¿qué tiene de bueno ese idioma? Yo no lo hablo”.

El padre de ambos no tarda en intervenir. Con voz molesta les dice: “Puta madre, ahora resulta. Tienen el pinche nopal en la frente y ahora resulta que ya no quieren hablar español. Si llegamos de México”. Su hija continúa argumentando que no entiende el idioma: “No, ¿por qué dices eso?, no hablo español, háblame en inglés”. Su hermano apoya su postura: “Papá, estamos en America (Estados Unidos)”.

El video de una familia latina discutiendo por el uso del idioma en su hogar generó más de un millón de vistas y desató comentarios cargados de clasismo y racismo. (TikTok / @monchoalamillo260)

El padre aprovecha la ocasión para darles una lección: “Sí, yo sé que estamos en America, y que hayan aprendido el idioma, el inglés, es muy importante en este país, pero no por eso no se les debe olvidar su idioma”.

Lejos de calmarse, la discusión toma un giro aún más tenso cuando la hija dice: “Padre, por favor háblame en inglés, no te entiendo nada”, y el padre estalla: “No te hagas mensa, sí entiendes el español. Tú háblame en español”. La madre apoya la firmeza del padre: “Tienen que ser humildes y hablar en español y no les voy a dar de comer hasta que hablen en español”.

La grabación ha acumulado más de un millón de reproducciones, convirtiéndose en tema de debate en la comunidad latina. Muchos usuarios arremetieron contra los jóvenes por rechazar sus raíces. Algunos comentarios fueron particularmente agresivos: “Un derechazo con la izquierda y se les acomoda el idioma”, “Llévenlos con la doctora Ana María Polo a ver si así se les quita”.

Una familia mexicana en EE.UU. se volvió viral al exigir a sus hijos que respeten sus raíces y hablen español en casa. El video dividió opiniones en TikTok Crédito: TikTok / @monchoalamillo260

Aunque el tono del video ha sido criticado por algunos por su crudeza, también ha generado reflexión en torno a la pérdida de identidad cultural entre las nuevas generaciones de mexicanos en el extranjero. Otros opinaron que la culpa es de los padres por no inculcar desde pequeños a sus hijos el habla de su idioma natal, si no hasta ahora que ya son más grandes.