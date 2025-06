Día mundial del Medio Ambiente: a limpiar las playas de México; así se hará

La Mañanera de hoy 5 de junio | No se ha agotado el diálogo, no se puede derogar la ley como plantea la CNTE; no necesitan hablar con la presidenta: Sheinbaum Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre diversos temas y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia matutina diaria de las 7:30 horas