Jorge Pietrasanta rompe el silencio sobre los tuits que lo vinculan con ataques a Andrés Vaca

Jorge Pietrasanta aseguró que usuarios de X han creado publicaciones falsas para inmiscuirlo en polémicas con otros narradores. (Fotos: @avacav, @jorgepietrasanta_, Instagram)

Jorge Pietrasanta, analista deportivo de la cadena ESPN, finalmente reaccionó ante una serie de publicaciones ofensivas que presuntamente hizo en X —antes Twitter— en contra de Andrés Vaca, en las que supuestamente puso en duda la paternidad del narrador.

En una reciente emisión del programa Futbol Picante, Jorge Pietrasanta participó en un debate iniciado por Javier Alarcón sobre la importancia del rigor periodístico, tras la polémica que involucró al arquero del América, Luis Ángel Malagón, vinculado por la comentarista Elizabeth Patiño en un supuesto caso de violencia de género.

Jorge Pietrasanta finalmente reaccionó ante una serie de publicaciones ofensivas que presuntamente hizo en X en contra de Andrés Vaca. (Foto: ESPN, YouTube)

Pelea entre Andrés Vaca y Jorge Pietrasanta

Andrés Vaca y Jorge Pietrasanta han tenido una relación distante y tensa desde la salida de este último de Televisa Deportes, hoy TUDN. Hace unas semanas, Pietrasanta tuvo un cruce mediático con el director técnico Ricardo La Volpe, analista de TUDN, en el que Andrés Vaca tuvo un rol protagónico.

A través de su cuenta en X, Pietrasanta cuestionó la aportación de La Volpe durante las transmisiones e ironizó sobre el hecho de que no se le entendía nada: “Igual que el que narra contigo”, escribió.

El comentario fue interpretado como un dardo contra Vaca, quien lo asumió de la misma manera y respondió minutos después: “El que no tiene dicción ocupa el lugar que tú deseas volver a tener. El que narraba el FIFA ocupó el lugar que tú deseabas en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo. ¡Hey!, pero sigue diciendo ‘me paro de pie’, todos te recordamos por eso. Ánimo”, escribió.

En medio del cruce de tuits, uno se volvió viral. La publicación, presuntamente eliminada por Jorge Pietrasanta a los pocos minutos, era un comentario cruel en el que el analista de ESPN supuestamente puso en tela de juicio la paternidad de Andrés Vaca, quien está casado con la presentadora Gina Holguín.

Andrés Vaca contestó a los señalamientos por parte de Pietrasanta. (X/Andrés Vaca)

Jorge Pietrasanta rompe el silencio

Al cuestionar a figuras de la televisión deportiva que divulgan información sensible sin pruebas, Jorge Pietrasanta recordó que él mismo ha sido víctima de ataques derivados de publicaciones o afirmaciones falsas. “Por cierto, circula algo ahí en redes sobre mí que para nada es cierto”, dijo.

Javier Alarcón le preguntó directamente si había escrito el tuit, a lo que Pietrasanta respondió: “No, para nada... Inventan cosas. Ya ves que supuestamente escribes un tuit que no escribes, no sé de dónde sacan ese tipo de cosas. En esas situaciones no me meto ni me meteré”.

Pese a formar parte de la misma cadena, Javier Alarcón lamentó el manejo que se le dio al caso del guardameta del América: “No se pueden soltar ninguna clase de rumores si no tienes pruebas, porque se mancilla a la persona y se afecta a las personas”.

Hasta el momento, tanto Andrés Vaca como Gina Holguín no han hecho declaraciones públicas sobre el posicionamiento de Jorge Pietrasanta.

Jorge Pietrasanta, comentarista de la cadena ESPN, está bajo el escrutinio público por un supuesto ataque personal hecho contra los presentadores Andrés Vaca y Gina Holguín. (Fotos: @luiselfurbi, @avacav, @georginahol, Instagram)