“RIP al Poder Judicial”: Los mensajes de protesta escritos en los votos anulados de la inédita jornada electoral

Los ciudadanos mostraron su inconformidad con la elección judicial. (X/@MLopezSanMartin)

En la primera elección judicial de su tipo realizada en México —y sin precedentes a nivel mundial—, miles de ciudadanos no solo optaron por anular su voto, sino que aprovecharon la boleta como espacio de protesta.

Con frases escritas a mano, algunas cargadas de sarcasmo, otras de indignación o desesperanza, los electores convirtieron el acto de sufragar en una herramienta para expresar su descontento con el proceso, sus impulsores y el estado del sistema judicial en el país.

Esta inédita consulta popular para elegir a jueces, magistrados y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formó parte de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el partido oficialista Morena y sus aliados, que fue defendida como un mecanismo para combatir la corrupción.

Sin embargo, durante el proceso, finalmente consumado este 1 de junio, muchos votantes la recibieron con escepticismo o abierta oposición, y decidieron manifestarlo por escrito en la boleta electoral.

Los mensajes de la indignación

En redes sociales circularon decenas de fotografías de boletas electorales de los votos que fueron anulados con mensajes escritos por los propios votantes que acudieron a las urnas, quienes expresaron su inconformidad.

Las frases, redactadas en diversos tonos —desde el sarcasmo hasta la indignación—, reflejaron una amplia gama de críticas hacia el proceso y no tardaron en viralizarse rápidamente en redes sociales.

Entre los mensajes que se pudieron leer estaban: “La justicia no debe ser política”; “¿Dónde está el juez que no le debe favores a nadie? Porque no lo veo aquí”.

La desconfianza hacia las instituciones también se manifestó en expresiones más directas como “RIP al Poder Judicial” y “Mi oposición es leal a México”, escritas sobre distintas papeletas. En algunos casos, la crítica se dirigió al partido gobernante, como en la frase: “Esta reforma no es del pueblo, es de Morena”, o “Así no era la reforma”, en alusión a las promesas iniciales de transformación del sistema de justicia.

La frustración también apuntó al diseño y ejecución del proceso, se hizo alusión a otras reformas que siguen estancadas e incluso mostraron su solidaridad con los funcionarios de casilla del órgano electoral: “¡40 HRS YA! ¡Lxs trabajadorxs al PODER!” o “Lo siento por los funcionarios del INE que están contando esta chingadera”.

Otros participantes apelaron al desencanto emocional con frases como “Con odio y tristeza” o “Con rabia y repudio”, escritas de forma breve pero contundente. También se vieron expresiones más agresivas o personalizadas, en su mayoría contra Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado.

Otros mensajes simplemente repitieron la palabra “FRAUDE”. Algunos mensajes fueron más allá del rechazo político y abordaron causas sociales como el de las personas desaparecidas y las madres buscadoras: “Mi voto va para las personas desaparecidas y las madres buscadoras”.

Frases como “Ministros por acreditación, no por votación” o “No hay justicia sin independencia” también reflejaron preocupación por el debilitamiento de los contrapesos democráticos y la profesionalización del Poder Judicial.

¿Qué se votó y cuándo se conocerán los resultados?

La jornada electoral de este 1 de junio marcó un hito sin precedentes en México: por primera vez, la ciudadanía eligió de manera directa a juezas, jueces, magistradas y ministros del Poder Judicial, incluidos cinco puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de circuito, juzgados de distrito, tribunales electorales y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En total, estuvieron en juego alrededor de 2.680 cargos federales y locales.

El conteo de votos tomará diez días, de acuerdo con el calendario aprobado por el INE. El cómputo de la Suprema Corte se realizará entre el 1 y el 3 de junio, mientras que otros cargos comenzarán a contarse hasta el fin de semana del 7 y 8 de junio, cuando se abrirán los paquetes de magistraturas de circuito y, posteriormente, los de juzgados de distrito, el 9 y 10 de junio.

Los cómputos estatales serán aprobados por los Consejos Locales el 12 de junio, y el 15 de junio, el Consejo General del INE emitirá los resultados oficiales a nivel nacional y entregará constancias de mayoría a las personas electas.

Tras ello, se abrirá el periodo legal para impugnaciones, que deberá resolverse a más tardar en agosto. El nuevo Poder Judicial, federal y local, entrará en funciones el 1 de septiembre de 2025.