MasterChef Celebrity México 2025: quién fue el décimo eliminado de la cocina más famosa

En esta ocasión abandonó el reality uno de los concursantes consentidos del público, pues su platillo no alcanzó el nivel requerido por los jueces. (@MasterChefMx)

El episodio número diez de Masterchef Celebrity marcó un punto crucial en la competencia, definiendo a los diez participantes que avanzan a la recta final del programa.

Los concursantes enfrentaron un desafío inicial que puso a prueba tanto su rapidez como su capacidad de adaptación en la cocina, al tener únicamente cinco minutos para seleccionar los ingredientes necesarios para los tres retos que les esperaban.

Este breve tiempo para realizar el mercado obligó a las celebridades a elegir entre alimentos dulces y salados, demostrando su habilidad para planificar bajo presión.

Además la dinámica del primer reto incluyó un giro inesperado que complicó aún más la tarea de los participantes. Los jueces decidieron que los concursantes rotaran de estaciones, dejando sus preparaciones en manos de otros competidores. Esta decisión generó un ambiente de incertidumbre, ya que cada participante tuvo que trabajar con los avances y errores de sus compañeros.

Dos celebridades pasaron directamente al reto de eliminación. (@MasterChefMx)

Para los minutos finales, los cocineros regresaron a sus estaciones originales, enfrentándose al desafío de corregir los platillos y presentarlos de la mejor manera posible.

Bárbara Torres ganó este primer reto y se convirtió en la primera celebridad en ser parte del top 10 de la cocina más famosa de México. Para el reto de salvación las generaciones trabajaron en parejas, además de que Bárbara tuvo que seleccionar a dos de sus compañeros para irse directamente al reto de eliminación. Eligiendo a Dani y a Anabel.

Tras la dura lucha por mantenerse en la competencia, resultaron ganadores: Ofelia, Herly, Andrea y Rafa. Lo cual significó también que ellos son otros de los 5 cocineros que pasa a la gran final.

Fue así como Anabel, Dani, Luis, Leslie, Plutarco y Quirarte se enfrentaron en la prueba final. Uno a uno, sus platillos fueron criticados, dejando a Leslie y a Luis en los últimos lugares tras no lograr un plato al nivel indicado. Fue el chef Poncho Herrera quien dio la triste noticia. “Saben que no cocinaron lo suficiente estando en un reto de eliminación. No solamente estamos eligiendo quién se va. Estamos eligiendo quién va a subir para completar el top 10″, comentó.

Tras dar a conocer que Luis Fernando era el eliminado de la noche, sus compañeros e incluso los mismos jueces lloraron al despedirlo.

El actor Luis Fernando Peña se convirtió en el décimo eliminado del programa.

Participantes de MasterChef Celebrity México que siguen en la competencia

Ofelia Medina

Anabel Ferreira

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

Leslie Gallardo

Nicole Chávez

Herly