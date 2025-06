Reportan alcalde y candidata del PRI y PAN de Durango extorsión telefónica previo a elecciones judiciales

El alcalde de Durango reportó que se enviaron mensajes, realizaron llamadas y difundieron audios manipulados en los que se escuchaban llantos de una niña, con la aparente intención de generar confusión entre sus contactos. (FOTO: X:@HomeroMartinezC)

En pleno desarrollo del proceso electoral de este 1 de junio, el presidente municipal de Lerdo, Durango, Homero Martínez Cabrera, denunció el hackeo de su número telefónico y del de su esposa, Susy Torrecillas, candidata a la alcaldía por la alianza PRI-PAN.

Según explicó, durante la noche anterior al día de la elección, sus cuentas de WhatsApp fueron intervenidas. A través de ellas, se enviaron mensajes, realizaron llamadas y difundieron audios manipulados en los que se escuchaban llantos de una niña, con la aparente intención de generar confusión entre sus contactos.

Martínez atribuyó este hecho a una “guerra sucia” derivada del proceso electoral, que consideró una acción desesperada por parte de otros actores políticos. Ante ello, alertó a sus amistades y seguidores para que ignoren cualquier comunicación proveniente de sus antiguos números, y señaló que ya ha solicitado un cambio de línea.

Homero Martínez aseguró que los partidos de izquierda juegan una "guerra sucia" en las elecciones judiciales. (FOTO: X:@HomeroMartinezC)

En otro tema, el alcalde informó que, hasta el momento, la jornada electoral transcurre sin incidentes de seguridad en el municipio. No obstante, señaló que no participará en la elección judicial convocada para este día, argumentando que no convalidará un proceso que, en su opinión, busca debilitar al Poder Judicial.

Seguridad en Durango, despliegue de la Guardia Nacional

Respecto a la seguridad durante los comicios, Martínez detalló que el Ejército Mexicano no estará presente en las labores de vigilancia, las cuales quedarán a cargo exclusivamente de la Guardia Nacional, que establecerá un cuartel temporal en el Centro Comunitario de la colonia San Isidro.

A su vez, a las 13:30 horas, medios locales registran una muy baja afluencia en la casilla especial instalada en el Congreso del estado. Hacen énfasis en que, en procesos electorales pasados, la fila para votar le da la vuelta al edificio.

El gobernador del estado aseguró que la Guardia Nacional estará cuidando las casillas del INE para que se lleve a cabo una correcta votación. REUTERS/José Luis González

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, se pronunció sobre el desarrollo de las elecciones en la entidad, asegurando que, hasta el momento, todo transcurre en calma y con saldo en blanco. Asimismo, precisó que no habrá presencia militar durante la jornada, sino únicamente elementos de la Guardia Nacional.

“Está garantizada la seguridad en el estado. Estamos trabajando junto con la Guardia Nacional, hay que recordar que el Ejército hoy no puede patrullar, pero la Guardia Nacional sí, así como las policías estatal y municipal, fiscalía, en un aparato conjunto en los 39 municipios, buscando que la gente se sienta segura y que salga a votar sin ninguna preocupación”, dijo a medios locales.