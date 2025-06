El ‘Borrego’ Nava desaprueba señalamientos de Bárbara de Regil contra Memo del Bosque: “No es correcto”

El 'Borrego' Nava desaprobó que Bárbara de Regil señalara de supuesto acoso a Memo del Bosque luego de su fallecimiento. (Fotos: @memodelbosquetv, @barbaraderegil, @borregonava, Instagram)

Una fuerte controversia se desató recientemente tras la transmisión del reality show Secretos de parejas, donde Bárbara de Regil reveló que Memo del Bosque la acosó en el pasado. Aunque la grabación se realizó en 2023, el testimonio salió a la luz semanas después del fallecimiento del productor, ocurrido el pasado 7 de abril. El hecho generó diversas reacciones entre quienes lo conocieron.

En el programa, De Regil relató un episodio que vivió al inicio de su carrera: “Amor, ahí está ese que cuando yo estuve hace mucho tiempo en un programa, me mandó a hablar a su oficina para ver más proyectos y se me lanzó a besos”. Añadió que el recuerdo aún le provoca asco y cuestionó cuántas mujeres habrían pasado por lo mismo.

Posteriormente, en entrevista, reafirmó su versión. “Claro que sucedió, jamás me atrevería y nunca en mis 10 años de carrera, a difamar a alguien. Esta es la única experiencia así que viví y la verdad no busco más que cerrar un ciclo con respeto y con verdad”. Explicó que guardó silencio durante años por miedo y confusión, al tratarse de un episodio incómodo con un productor que la hizo sentirse acosada cuando apenas comenzaba en la industria.

El abogado lamentó que se busque dañar la memoria de Memo del Bosque con ese tipo de acusaciones. Fotos: IG: @vica_tica - barbaraderegil - cuartoscuro

Reacciones del entorno a Memo del Bosque

Las declaraciones provocaron indignación entre personas cercanas a Memo del Bosque. El abogado de Vica Andrade, viuda del productor, calificó la acusación como “ruín”. Ahora, su amigo y comediante El ‘Borrego’ Nava se pronunció con prudencia.

En entrevista con medios, recordó que el señalamiento se grabó antes del fallecimiento, aunque se transmitió después. “Desgraciadamente, pasó lo de mi compadre y luego salió”, comentó.

Nava evitó profundizar en el tema y pidió respeto por la memoria del productor. “Seguirle dando juego a eso es de mal gusto porque él ya no está aquí para tener su opinión o defenderse. Yo ya no usaría los micrófonos para seguir ahondando en el tema”.

Al preguntarle si le daría más importancia a la acusación, respondió: “Yo no, se me hace que no es correcto”. Cerró con un llamado a la sensatez: “Lo hizo antes, pero lo sacaron después. Espero haga la cordura y ya”.

Repercusiones contra Bárbara de Regil

Al margen de las opiniones del comediante, las repercusiones de las revelaciones hechas por Bárbara de Regil aún son inciertas. Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade, no descartó posibles acciones legales contra la influencer. “Esa es una decisión absolutamente discrecional de la señora Andrade, yo no he recibido ninguna indicación y ella tampoco ha comentado nada. Existen todos los elementos para poder hacerlo; sin embargo, la Sra. Andrade no ha mencionado absolutamente nada hasta este momento”, declaró en entrevista para el programa Todo para la Mujer.

Abogado de Vica Andrade reacciona a las declaraciones de Bárbara de Regil. (Instagram / Captura de pantalla)