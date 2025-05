Saúl “El Jaguar”, cantante de regional mexicano, recuerda entre lágrimas cuando pensó suicidarse

El cantante del regional mexicano rompió el silencio y recordó cuando quiso quitarse la vida. Crédito: IG: sauleljaguar

Saúl Alarcón Ruiz, conocido artísticamente como Saùl ‘El Jaguar’, abrió su corazón en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde entre lágrimas, recordó el momento en que el suicidio pasó por su cabeza.

De acuerdo con el intérprete de éxitos como “Número equivocado” y “Te faltó quererme”, la idea de quitarse la vida ocurrió tiempo después de su llegada a la Ciudad de México.

Al igual que otros artistas, el cantante del regional mexicano traía una maleta llena de sueños, pero después de un año de trabajar arduamente para que su carrera despegara, nada de eso ocurrió.

Saul El Jaguar habla sobre la situación que vivió al inicio de su carrera. Crédito: Instagram: elminutotv_

En medio de un destino incierto, las mentiras se hicieron presentes, pues en una llamada con sus padres tuvo que decirles que todo iba bien para no crear preocupación, y fue ese momento cuando pensó en quitarse la vida.

"Me ponía a llorar de la tristeza por mentirles, yo estando en un cuarto piso decía: ‘¿será que me tiro y me mato y me suicido?’“, recordó entre lágrimas.

Y agregó: “No lo hice, pero lo pensé. (...) Esas son las desesperaciones de cuando empiezas una carrera y no avanzas”.

En esa misma entrevista para “El minuto que cambio mi destino”, recordó que su éxito llegó hasta 2007, después de ser nombrado como Saul ‘El Jaguar’ y sacar su primer disco titulado “El Katch”.

¿Quién es Saúl ‘El Jaguar’, cantante que pensó en suicidarse?

Saúl ‘El Jaguar’, originario de Chihuahua, es el menor de 13 hermanos y actualmente es uno de los cantantes más conocidos del regional mexicano por canciones como “Evidencias”, “De ti quiero ser” y “La luna”.

A sus 16 años, se unió como primera voz a la banda Ingratos, donde su interpretación de temas como “Gracias por llamarme ahora” y “Tarde” comenzó a ganar notoriedad a nivel local; logrando que las canciones se convirtieran en éxitos de la región.

Sin embargo, los años previos no fueron fáciles, pues desde niño demostró su interés por la música, sorprendiendo a su familia y amigos con su voz desde los 3 años.

A lo largo de su infancia y juventud, combinó diversos trabajos como empacador, mesero y pintor con sus estudios, actividades que le permitieron contribuir al sustento de su familia.

El cantante del regional mexicano demostró su talento desde los tres años. Crédito: IG: sauleljaguar

Más tarde, su incursión en presentaciones en bares, eventos y fiestas privadas fue el siguiente paso natural para un joven que buscaba oportunidades para cantar y abrirse camino en la música.

En el año 2005, ejecutivos de Universal Music decidieron apostar por su talento, ofreciéndole un contrato que derivó en su álbum debut: “YAMILY Y SAÚL”.

Años más tarde, un empresario lo bautizó como “El Jaguar”, dicho apodo surgió durante la promoción de su segundo álbum: “Un sueño”, cuya canción principal, “¿Cómo, dónde y cuándo? se convirtió en un marcador distintivo de su evolución musical.