Cazzu aclara rumores sobre pleitos legales con Christian Nodal: “Que se respeten mis derechos y los de mi hija”

La cantante argentina Cazzu estuvo en la Ciudad de México con motivo de una serie de compromisos profesionales, incluido el anuncio de su próxima presentación en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos del país.

Durante su visita, la artista enfrentó a la prensa local y respondió preguntas relacionadas con temas polémicos, como su relación con Christian Nodal, padre de su hija, y los rumores de una disputa por la custodia de la pequeña Inti.

Cazzu y Christian Nodal formaron una de las parejas más mediáticas desde sus inicios en 2022, después de que el cantante mexicano terminara su relación con Belinda. Su unión tomó fuerza rápidamente, siendo captados en diversos eventos públicos y confirmando su relación a finales de ese año. La llegada de su hija, Inti, en septiembre de 2023, marcó un momento importante en la vida de ambos artistas y selló su compromiso como familia.

Sin embargo, en mayo de 2024, la pareja sorprendió al público al anunciar oficialmente su separación a través de redes sociales. Ambos enfatizaron el respeto mutuo y subrayaron su compromiso como padres, solicitando privacidad durante esta etapa de transición.

La situación se volvió más polémica tras confirmarse que meses después de la separación, Nodal había iniciado una relación con Ángela Aguilar, lo que desató aún más atención mediática. Esto generó especulaciones sobre las circunstancias de la ruptura y cómo impactarían en la copaternidad de la hija de ambos.

Cazzu rompe el silencio

En medio de la atención mediática tras su reciente separación de Nodal en mayo de 2024, Cazzu desmintió categóricamente que exista un conflicto legal con su expareja por la custodia de su hija.

Durante una entrevista, la intérprete dejó claro que su único interés es asegurar que los derechos de su hija sean protegidos conforme a la ley.

“Que se cumplan los derechos de mi hija, nada más... También mis derechos, que no se me niegue nada, que no se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral. Esas cosas son únicamente entre su papá y yo, lo demás no me corresponde”, afirmó la artista.

A pesar de la atención pública sobre su vida personal, Cazzu ha mantenido la atención en su carrera artística. La cantante está en México para promocionar varios conciertos que realizará en el país, incluido su debut en el Auditorio Nacional. Además, adelantó que continúa trabajando en nuevos proyectos musicales, dejando claro que su enfoque está en sus metas profesionales y en el bienestar de su hija.

Sin comentarios concretos por parte de Nodal sobre los rumores de conflicto, ambos artistas parecen estar delimitando sus roles como padres mientras enfrentan el escrutinio público.

En diversas declaraciones, Cazzu ha señalado que busca preservar su integridad personal y profesional en medio de la presión mediática que ha rodeado su vida desde que inició su relación con el cantante mexicano.