Príncipe Filiberto de Saboya y Adriana Abascal rompen el silencio sobre su noviazgo: “He tenido mucha suerte”

"Cena degli ordini dinastici a Osaka", escribió Abascal en su cuenta de Instagram, donde también agregó la fotografía a sus historias destacadas. (IG @adrianaabascal)

La publicación más reciente en la cuenta oficial de Instagram de Adriana Abascal volvió a impresionar a más de uno, la ex reina de belleza, conocida por su relación de siete años con “El Tigre” Azcárraga, compartió imágenes que revelan que su romance con Manuel Filiberto de Saboya, jefe de la Casa Real italiana, está floreciendo nada menos que en Japón.

En las fotos, la pareja -que hace apenas unas semanas fue vista en la Feria de Abril— aparece disfrutando de paisajes asiáticos. Uno de los momentos destacados fue su asistencia a una cena de las Órdenes Dinásticas en la ciudad de Osaka, un evento de corte aristocrático que confirma que la relación no es pasajera.

Aunque los rumores comenzaron tras su aparición en el desfile de la diseñadora Rocío Peralta, donde acapararon titulares como la “primera pareja sorpresa del año”, hasta ahora solo Abascal había dado señales públicas del vínculo. Pero esta vez, el príncipe italiano decidió hablar por primera vez, dejando claro que lo suyo va en serio.

Filiberto de Saboya confirmó su separación de Clotilde Courau antes de que comenzaran los rumores sobre su relación con Adriana Abascal. (IG @lepiuaffascinantidimilano)

El príncipe Filiberto se sincera sobre su ex esposa y la relación con Adriana

En una entrevista para la revista Vanitatis, el también llamado “príncipe rebelde”, abordó con franqueza aspectos íntimos de su vida personal. El jefe de la Casa Real de Saboya decidió hacerlo, según ese medio, por respeto tanto a su actual pareja como a su ex esposa, Clotilde Courau.

En declaraciones anteriores ofrecidas al diario italiano Corriere della Sera, el príncipe confirmó su separación de Courau: “(Clotilde y yo) hemos estado separados durante cuatro años. Nos llevamos muy bien, la respeto y la quiero, y siempre será la madre de mis hijas, que son increíbles”.

Con esas palabras, despejaba especulaciones y allanaba el camino para mostrarse públicamente con Adriana Abascal, con quien fue fotografiado en abril, durante un concierto benéfico celebrado en Roma.

Pasados más de cinco meses de aquella revelación, Filiberto decidió profundizar en los motivos que lo llevaron a hablar abiertamente del tema. Explicó que fue una decisión pensada para “ser justo” tanto con la madre de sus hijas como con la mujer que hoy le acompaña, con quien asegura sentirse “muy feliz”.

Respecto a su vínculo con la modelo mexicana, reveló que no comparten vivienda, una dinámica que considera positiva: “Cada uno vive por su cuenta, trabajamos mucho”. Esa distancia, lejos de suponer una dificultad, parece fortalecer la relación: “Adriana y yo nos llevamos muy bien. Nos alegra mucho volver a encontrarnos, ya sea en Mónaco, Italia, España o París. Quizás esta pequeña separación mantiene viva la llama de los sentimientos”.

La buena relación entre todas las partes ha sido clave. “Clotilde lo entiende; es una mujer muy inteligente. Siempre me han atraído las mujeres divertidas, brillantes, independientes, con pasión y que trabajan”, expresó, refiriéndose tanto a su exesposa como a su compañera actual.

Convencido de su buena fortuna en el plano afectivo, reflexiona con serenidad: “Creo que también he tenido mucha suerte en el amor”. Un sentimiento que lo ha guiado a lo largo de su vida: “Siempre he avanzado con el corazón antes de avanzar con la cabeza. Y eso siempre me ha traído suerte”.

Adriana Abascal y el príncipe Filiberto de Saboya hicieron pública su relación durante la Feria de Abril en Sevilla.

Filiberto y Adriana, felices y sin prisas

De acuerdo con información publicada por El Mundo de Regina, sitio especializado en temas sociales, fuentes cercanas al príncipe Filiberto de Saboya y Adriana Abascal revelaron más detalles sobre el momento que atraviesa la pareja.

“Se lo están tomando con calma, están muy contentos en su relación y ella se siente con mucha ilusión y esperanza después de un divorcio difícil”, señaló un allegado. La conexión entre ambos parece sólida y basada en un entendimiento profundo, alimentado por la empatía del príncipe, descrito por su círculo cercano como “educado, culto, generoso y divertido”. “Están sumamente felices”, subrayó la misma fuente.

El panorama personal de Abascal coincide con una etapa profesional igualmente satisfactoria. La modelo y empresaria mexicana se encuentra entusiasmada con el desarrollo de su firma de calzado de lujo, Skorpios, un proyecto que cobró fuerza recientemente.

Su bienestar emocional se complementa así con logros laborales, en una fase de plenitud tanto afectiva como profesional. Esta combinación de éxito personal y empresarial refuerza la estabilidad que proyecta su relación con el heredero de la Casa de Saboya.

Durante el mes de febrero, la pareja disfrutó de momentos significativos en común. “Hace poco menos de un mes disfrutaron de una escapada a Ajaccio, la capital de Córcega, y semanas más tarde pusieron destino a Roma, donde asistieron a una misa oficiada por el Papa Francisco”, reportó el mismo medio.

Entre sus próximos objetivos destacan nuevas travesías compartidas y seguir consolidando una relación que ambos construyen sin prisas, con la intención de que el tiempo y la experiencia afiancen sus lazos sentimentales.