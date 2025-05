Cazzu rompe el silencio y revela qué tipo de comunicación mantiene con Christian Nodal por su hija

La cantante fue muy clara al explicar la dinámica de comunicación que mantiene con el padre de Inti.

La artista argentina Cazzu ha confirmado una nueva gira internacional titulada “Latinaje en vivo”, que servirá como acompañamiento al lanzamiento de su más reciente álbum, el cual lleva el mismo nombre.

En su agenda incluyó presentaciones en tres importantes ciudades de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“La Jefa”, se encuentra actualmente en México por motivos laborales relacionados con su carrera musical. Por lo que su presencia en la capital mexicana ha generado gran interés mediático, con numerosos medios de comunicación siguiendo de cerca sus actividades.

Entre las principales inquietudes de la prensa se encuentra el tipo de contacto que mantiene con su expareja, el cantante Christian Nodal, quien también es el padre de su hija, Inti.

Cazzu se encuentra en CDMX por cuestiones laborales. (Captura de pantalla @cazzuoficial16)

Finalmente el jueves 29 de mayo, Julieta Cazzuchelli fue abordada por la prensa, quienes no dudaron en cuestionarla al respecto.

La intérprete de “Dolce”, se mostró tranquila al explicar la dinámica de comunicación que mantiene con Nodal. Destacando la importancia de mantener una comunicación basada en el respeto y la claridad, especialmente debido a la exposición mediática que ambos enfrentan.

En este contexto, subrayó que nunca negaría la identidad de su hija ni el vínculo que esta tiene con su padre.

Nodal se reunió con su hija durante su visita a México. (Fotos: RS)

“Es muy importante para nosotros que estamos tan expuestos, que nuestras vidas son tan conocidas por la gente. A pesar de que hay muchas cosas que se dicen aunque no sean ciertas y que no están pasando. Más allá de los sentimientos y las cosas que pueden estar mal, yo no le puedo negar su identidad a mi hija”, aseguró.

Asimismo descartó especulaciones de conflictos relacionados con la custodia de la bebé. “Nosotros no tenemos ningún tema con la custodia (...) no es posible, en verdad”.

Además, Cazzu reflexionó sobre los límites en su papel como madre y sobre la relación de su hija con su padre. “La vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Él es su papá y tanto los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también los tiene”, comentó aclarando que no tiene problema si llega a estar cerca Ángela Aguilar de la pequeña Inti.

Además, Cazzu reflexionó sobre los límites en su papel como madre y sobre la relación de su hija con su padre y la esposa del mismo. (@cazzu / @angela_aguilar_)

Finalmente la cantante argentina finalizó su charla con un contundente mensaje. “Que se cumplan los derechos de mi hija, nada más y mis derechos. Que no se me niegue nada. Ni se me dificulte mi vida, mi vida laboral y esas son cosas que son meramente de su papá y yo. Lo demás no me corresponde a mí“, expresó.

Cuando un reportero le preguntó si tenía una relación cordial con Christian ella contestó tajante: “No, como que es muy corta”.