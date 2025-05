Quién es Zahie Téllez, chef envuelta en polémica por supuestos malos tratos en ‘MasterChef Celebrity México’

El polémico enfrentamiento entre Zahie Téllez y Andrea Noli en MasterChef Celebrity México desata una ola de críticas en redes sociales (TV Azteca)

Un enfrentamiento entre la chef Zahie Téllez y la actriz Andrea Noli en el noveno episodio de MasterChef Celebrity México ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios exigen la salida de la jueza del programa.

El incidente ocurrió durante una prueba de eliminación en la que los participantes debían preparar un postre, y la interacción entre ambas figuras desató una intensa polémica en plataformas digitales.

El conflicto comenzó cuando Andrea Noli presentó un cheesecake ante los jueces Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez. La chef criticó duramente la técnica empleada por la actriz, señalando que el crumble no estaba bien ejecutado y que el resultado final no calificaba como un cheesecake.

La actitud de Zahie Téllez hacia Andrea Noli provoca que la etiqueta en su contra se vuelva tendencia en redes sociales (Archivo)

Además, Téllez reprochó que Noli no siguiera una indicación específica sobre el uso de un recipiente alto durante la preparación. Ante esto, la actriz intentó defenderse, argumentando que había utilizado otro recipiente porque la propia jueza le había indicado que el primero no era adecuado.

Sin embargo, Téllez negó esta versión y respondió de manera tajante: “No, no, no, fue al revés. Estabas en ese cilindro poniendo una base, y no necesitabas una base. Esto, donde lo hiciste, no servía, necesitabas lo alto, por eso te dije: ‘quítalo’. Pero no escuchan”.

El intercambio subió de tono cuando Zahie Téllez interrumpió a Andrea Noli, impidiéndole continuar con su explicación. Este momento fue ampliamente comentado en X, donde usuarios expresaron su descontento con la actitud de la jueza.

Esta no es la primera vez que Téllez enfrenta críticas por su comportamiento en el programa. En episodios anteriores, su trato hacia los participantes ya había generado controversia, lo que ha llevado a algunos espectadores a pedir su salida del reality show.

Plutarco Haza expuso una serie de abusos presuntamente cometidos por la jueza Zahie Téllez en el programa MasterChef Celebrity México Crédito: @chismografo_mx, X

La jueza también fue blanco de duras críticas por su actitud hacia el creador digital Isaías Espinoza, más conocido como‘Chef en Proceso’.

Luego de ser eliminado de la competencia, el tiktoker reveló que la chef lo increpó fuera de cámaras, situación que lo desconcertó e incomodó. Paralelamente, a través de sus redes sociales, el actor Plutarco Haza, quien se mantiene en el programa, reveló queAndrea Noli y ‘Chef en Proceso’ no han sido los únicos participantes que han sido agredidos verbalmente por Téllez, a quien definió como una persona poco profesional.

“Ella era igual en el programa que cuando te la encontrabas en el pasillo. Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver**’”.

La salida del Chef en Proceso generó una ola de críticas en ‘X’, donde la jueza fue acusada de prepotencia y favoritismo hacia ciertos participantes. (Fotos: @@chefenproceso, Instagram / Zahie Téllez, YouTube)

Quién es Zahie Téllez, polémica cocinera de Masterchef Celebrity México

A los 49 años, Zahie Téllez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, ha logrado consolidarse como una figura destacada en el ámbito gastronómico y televisivo en México.

Su trayectoria, que combina una sólida formación académica y una pasión innata por la cocina, la ha llevado a ocupar un lugar prominente como juez en el programa MasterChef Celebrity, donde comparte panel con los reconocidos chefs Poncho Cadena y Adrián Herrera.

Antes de dedicarse por completo al mundo culinario, Zahie inició su vida profesional en un ámbito completamente distinto. Tras estudiar Economía y Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, su verdadera vocación siempre estuvo ligada a la cocina, lo que la llevó a cambiar de rumbo y perseguir su sueño. Zahie se formó en el Instituto Gastronómico Letty Gordon en México y posteriormente amplió sus conocimientos en Italia, donde cursó un diplomado y un máster en gastronomía italiana.

Zahie Téllez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, destaca como figura clave en la gastronomía mexicana y la televisión (Facebook Zahie Téllez)

El estilo culinario de Zahie está profundamente influenciado por sus raíces familiares. Por el lado paterno, heredó la riqueza de la cocina mexicana, mientras que su ascendencia libanesa materna aportó los sabores característicos del Medio Oriente.

Esta combinación de tradiciones le permitió desarrollar un enfoque único en su cocina, que mezcla técnicas y sabores de ambas culturas. Tras regresar a México, Zahie aplicó sus conocimientos en el restaurante italiano Salotto, donde se consolidó como una chef de alto nivel.

El salto de Zahie al mundo de la televisión marcó un punto de inflexión en su carrera. Su incursión en este medio comenzó con un casting para el canal Gourmet, lo que le abrió las puertas a conducir programas como Platos de Cuchara y Sazón Casero.

Zahie Téllez es juez en MasterChef Celebrity, junto a Poncho Cadena y Adrián Herrera, consolidando su figura mediática (zahietellez / Instagram)

En 2019, Zahie recibió un importante reconocimiento por su contribución a la promoción cultural y gastronómica de México. El Congreso de la Ciudad de México le otorgó la Medalla al Mérito Turístico, un galardón que subraya su impacto en la difusión de la riqueza culinaria del país.

Actualmente, su participación como juez en MasterChef Celebrity la ha consolidado aún más como una figura influyente en el ámbito gastronómico y mediático.