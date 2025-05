Ellos serán Harry, Ron y Hermione en la nueva serie de Harry Potter para Max: cuándo y dónde se podrá ver en México

Ellos serán Harry, Ron y Hermione en la nueva serie de Harry Potter para Max. (Max)

Tras mucho tiempo de espera, preparativos, rumores y polémicas en redes sociales, finalmente esta mañana de martes 27 de mayo se dio a conocer quienes serán los protagonistas de la nueva serie de Harry Potter que prepara Max.

Harry, Ron y Hermione, los tres personajes icónicos y centrales de las historias creadas por J. K. Rowling, ahora tienen nuevos. A través de Variety llegó la confirmación de los jóvenes actores que interpretarán a los tres magos adolescentes.

“Tras una extraordinaria búsqueda, dirigida por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestros Harry, Hermione y Ron”, informaron la directora de la serie, Francesca Gardiner, y el productor ejecutivo y director, Mark Mylod.

Dominic McLaughlin será Harry Potter; Arabella Stanton fue elegida para dar vida a Hermione Granger; mientras que Alastair Stout interpretará a Ronald Weasley.

“El talento de estos tres actores únicos es maravilloso de contemplar, y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia juntos en la pantalla. Queremos dar las gracias a las decenas de miles de niños que se presentaron a las audiciones. Ha sido un verdadero placer descubrir la plétora de jóvenes talentos que hay ahí fuera”, agregaron.

El trío de intérpretes fue elegido tras una exhaustiva búsqueda a la cual acudieron más de 30 mil actores, quienes intentaron hacerse con alguno de los tres papeles principales.

McLaughlin, quien será ‘El Niño que Vivió’ ha participado en series como Glow y espera estrenar otros proyectos televisivos en Reino Unido a lado de actores como Nick Frost. Por su parte Stanton es una actriz primordialmente de West End; ya tuvo el papel protagónico de Matilda: El Musical durante el 2023 y 2024. En cambio Stout, elegido para Ron, es una actor novato que recibirá su primer rol importante con este proyecto.

¿Qué esperar de la nueva serie de Harry Potter?

El universo mágico creado por la autora británica J. K. Rowling es extenso, razón por la que Warner Bros y la plataforma Max consideraron pertinente adaptar las siete novelas de la saga en una serie de televisión.

Cada libro se convertirá en una temporada de varias episodios, lo que brindará la oportunidad de abordar con mayor fidelidad y profundidad el material original para ser trasladado al audiovisual.

Se espera que una nueva generación de espectadores, así como los fieles seguidores de la franquicia, queden encantados con esta nueva mirada e interpretación de la historia de Harry Potter.

Otros actores ya confirmados para la primera temporada son John Lithgow como el director de Hogwarts Albus Dumbledore, a quien vimos recientemente en la película Cónclave, o en la serie The Crown.

Janet McTeer, actriz reconocida por su participación en Misión: Imposible y La reina blanca, asumirá el papel de la profesora Minerva McGonagall, una figura clave en la narrativa de la saga. Por su parte, Paapa Essiedu, conocido por I May Destroy You y Gangs of London, interpretará al enigmático y complejo Severus Snape, un personaje que ha sido fundamental en el desarrollo de la historia.

El elenco también incluye a Nick Frost, famoso por su trabajo en películas como Shaun of the Dead y Hot Fuzz, quien dará vida al entrañable guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid. Asimismo, Luke Thallon, reconocido por su participación en producciones teatrales como Leopoldstadt será el encargado de interpretar al profesor Quirinus Quirrell.

Finalmente, Paul Whitehouse, conocido por su trabajo en The Fast Show asumirá el papel de Argus Filch, el estricto y peculiar conserje del Colegio de Magia. y Hechicería.

Francesca Gardiner (His Dark Materials) será la encargada de escribir los guiones de la serie, además de tomar el papel de showrunner. Mark Mylod (Game of Thrones, The Last of Us) será productor ejecutivo y dirigirá algunos episodios de la serie.

¿Cuándo llegará la serie de Harry Potter a México?

Hasta el momento Max Latinoamérica no ha confirmado una fecha definitiva de estreno para ningún territorio. Sin embargo, se espera que los episodios de la nueva versión de Harry Potter estén disponibles durante la segunda mitad del año 2026.

La información que sí esta confirmada es que el rodaje de la serie comenzará durante el verano del 2025. Por lo tanto, dentro de poco habrá muchas más noticias y detalles del look que tendrá la nueva adaptación de la franquicia.

La serie de televisión será diseñada para la plataforma Max -que muy pronto se llamará de nuevo HBO Max- por lo que cada episodio llegará vía streaming.