El SAT aclara si realmente existen multas por recibir más de 15 mil pesos en efectivo

No hay multa de parte del SAT por recibir un depósito de 15 mil pesos o más Credito: Cuartoscuro

Cada cierto tiempo vuelve a circular un rumor que preocupa a las personas que reciben depósitos en efectivo: una supuesta multa de parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por obtener un depósito de 15 mil pesos o más.

Es importante señalar que el SAT no multa a las personas por recibir un depósito en efectivo de más de 15 mil pesos; sin embargo, es necesario pagar un impuesto por ello.

El Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), vigente en México desde el 1 de julio de 2008, se aplica a personas físicas y morales que reciben depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos mensuales, ya sea en moneda nacional o extranjera.

Este gravamen está diseñado para combatir la evasión fiscal, busca gravar ingresos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ampliar la base de contribuyentes. Según informó Infobae, el IDE no constituye una multa o sanción, sino un impuesto del 2% sobre el monto total de los depósitos en efectivo que no estén exentos por la ley.

El SAT ha aclarado que las instituciones financieras, como bancos y cooperativas de crédito, tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas, pero no existe una vigilancia sistemática sobre todas las cuentas bancarias. De acuerdo con el organismo, se realizan aproximadamente 10 mil auditorías anuales de manera aleatoria. Estas revisiones se enfocan en cuentas donde se detectan discrepancias entre los ingresos y los gastos declarados, con el objetivo de prevenir posibles casos de defraudación fiscal.

Quiénes no deben pagar IDE ante el SAT

Credito: Cuartoscuro

El IDE no se aplica a todos los depósitos en efectivo. Están exentos aquellos que provienen de transferencias electrónicas, traspasos entre cuentas, títulos de crédito como cheques o pagarés, y otros sistemas acordados con las instituciones financieras. Además, no se consideran gravables los depósitos relacionados con actividades como pagos entre familiares, ventas de catálogo, tandas o préstamos personales. En estos casos, no se requiere el pago del impuesto ni se realiza una vigilancia específica.

El cálculo del IDE se realiza aplicando una tasa del 2% al monto total de los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales. Por ejemplo, si una persona recibe depósitos en efectivo por 20 mil pesos en un mes, el impuesto aplicable sería de 400 pesos. Sin embargo, los titulares de cuentas tienen la posibilidad de justificar sus ingresos mediante facturas o recibos que acrediten el origen de los fondos, lo que podría eximirlos del pago del impuesto.

El SAT ha enfatizado que el IDE no tiene como objetivo penalizar a los contribuyentes, sino fomentar la equidad fiscal y garantizar que quienes obtienen ingresos no declarados contribuyan al gasto público. Este impuesto también busca reducir la informalidad en la economía al gravar actividades que no están registradas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Por último, el medio destacó que el IDE no aplica a transferencias electrónicas realizadas desde el extranjero, incluso si superan los 15 mil pesos.