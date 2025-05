¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’? Exigen la salida de Zahie Téllez del reality de TV Azteca

Un tenso desencuentro con la actriz Andrea Noli puso a la jueza del reality de TV Azteca en la mira de la cancelación digital. (Infobae México / Jovani Pérez)

Todo programa de telerrealidad exitoso debe tener uno o varios villanos. En MasterChef Celebrity México, ese rol, sin duda, lo ocupa Zahie Téllez, quien se ha erigido como una jueza de hierro. El noveno programa del reality show coproducido por TV Azteca y Endemol Shine Boomdog estuvo marcado por una tensa discusión entre Téllez y la actriz Andrea Noli, que colocó a la chef en la mira de la cancelación digital.

¿Por qué discutieron Andrea Noli y Zahie Téllez?

Tras perder el reto para acceder al balcón, Andrea Noli y Luis Fernando Peña compitieron para salvarse de ir directamente al reto de eliminación. La prueba se centraba en la elaboración de un postre. Al presentar un cheesecake ante los jueces Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez, esta le recriminó a la actriz su falta de técnica y no haber atendido una indicación que le dio durante la preparación del postre: “La técnica del crumble no está bien ejecutada y esto para mí no es un cheesecake”, dijo.

Al mencionar que la actriz no usó un recipiente alto, Noli respondió que lo hizo porque ella le externó que no era el adecuado, lo que molestó a la jueza: “No, no, no, fue al revés. Estabas en ese cilindro poniendo una base, y no necesitabas una base. Esto, donde lo hiciste, no servía, necesitabas lo alto, por eso te dije: ‘quítalo’. Pero no escuchan”, reviró la chef, quien calló a Andrea Noli cuando intentó interrumpirla para defenderse.

Plutarco Haza expone malos tratos contra participantes

La discusión dominó la conversación en X —antes Twitter—, donde nuevamente surgió un movimiento que exige la salida de Zahie Téllez del programa. La semana pasada, la jueza también fue blanco de duras críticas por su actitud hacia el creador digital Isaías Espinoza, más conocido como ‘Chef en Proceso’.

Luego de ser eliminado de la competencia, el tiktoker reveló que la chef lo increpó fuera de cámaras, situación que lo desconcertó e incomodó. Paralelamente, a través de sus redes sociales, el actor Plutarco Haza, quien se mantiene en el programa, reveló que Andrea Noli y ‘Chef en Proceso’ no han sido los únicos participantes que han sido agredidos verbalmente por Téllez, a quien definió como una persona poco profesional.

Al inicio de la transmisión, aclaró que no son amigos, como la chef expuso en sus redes sociales: “No la conocía como profesional, ni ella a mí... En esta relación (dentro de MasterChef Celebrity), ella no me ha caído nada bien”.

Haza expuso situaciones en las que, presuntamente, Zahie Téllez ha traspasado los límites con algunos participantes: “Ella me dijo al principio que la producción la orillaba a ser la jueza de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ya lo dijo un poco el ‘Chef en Proceso’... Le pasó a Andrea, me pasó a mí”.

Subrayó que la actitud de la jueza se replica tanto en las grabaciones como fuera del foro: “Ella era igual en el programa que cuando te la encontrabas en el pasillo. Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver**’”.

Finalmente, aseguró que en alguna ocasión insultó a Andrea Noli fuera de las grabaciones: “Le dijo que era una pende**”. Para Plutarco Haza, más allá de si existe una indicación por parte de la producción, la chef es una persona desubicada, por lo que no tiene interés en coincidir con ella fuera de la dinámica del programa.

Hasta el momento, Zahie Téllez no ha hecho declaraciones públicas sobre los señalamientos hechos por Haza, ni sobre la presión en redes sociales para que sea eliminada de MasterChef Celebrity.

