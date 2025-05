Montserrat Oliver estalla por la falta de unión femenina: “entre mujeres nos hacemos pedazos en vez de apoyarnos”

La conductora critica que entre mujeres existan obstáculos para buscar una igualdad Credito: cuartoscuro

Montserrat Oliver siempre se ha caracterizado por ser directa y sin rodeos, que incluso incomoda a muchos por su sinceridad. La presentadora recién lanzó una crítica fuerte hacia la falta de apoyo entre mujeres y dentro de la misma comunidad LGBT+.

“Entre mujeres nos hacemos pedazos en vez de apoyarnos”, dijo ante los medios, con un gesto de cansancio. Su mensaje además de ser una queja más, se trató de un llamado serio a dejar de competir y empezar a construir juntas.

La actriz señaló que, aunque existen marchas, eventos y celebraciones para visibilizar distintas causas, muchas veces las divisiones internas terminan por debilitar los movimientos.

“Ya basta de separaciones, por favor pongamos el ejemplo si queremos que nos respeten”, pidió. Su reclamo no fue solo hacia los de afuera, sino especialmente hacia quienes están dentro de la misma lucha.

“Nos atacamos entre nosotros”, dice Montserrat Oliver

Cuando se le preguntó si dentro de la comunidad LGBT+ hay ataques entre sus propios integrantes, Montserrat lo confirmó sin dudar.

“Sí, desafortunadamente eso pasa”, respondió. Y fue más allá al hablar de lo que pasa entre mujeres: “No sé cuándo vamos a entender. Somos el animal más imbécil que existe”, lanzó. En su opinión, hay espacio para todos y no hay razón para los conflictos innecesarios.

Cansada del ruido, los pleitos y los chismes, confesó que prefiere alejarse: “Yo por eso me voy a mi ranchito, me dejo de chismes, yo vengo, grabo y me largo. Me junto con los animales que no me dicen nada feo”.

La tecnología asusta a Montserrat Oliver

Además de hablar de temas sociales, Montserrat compartió su preocupación por el rumbo que está tomando el mundo. Habló del avance de la inteligencia artificial y cómo eso le genera desconfianza.

“Me acabo de enterar que en China abrieron un hospital 100 por ciento con inteligencia artificial, sin doctores. ¡Qué frialdad, qué horror!”, dijo con sorpresa.

También se refirió a cómo han cambiado las relaciones personales. Según ella, todo se volvió desechable, sin compromiso. “Eso de las relaciones abiertas, todo eso me asusta. Digo mucho en el programa que este mundo ya no me gusta”, señaló.

Amor real, sin adornos

Cuando los reporteros le preguntaron por su relación con Yaya Kosikova, su pareja desde hace más de una década, Montserrat dejó claro que nada es fácil. “El que diga que todo se da fácil en la vida, no. Lo que se da fácil no dura ni se valora”, dijo. Para ella, el amor se construye con comunicación, trabajo personal y paciencia. Reconoció que hay momentos difíciles, pero que también eso es lo que hace valioso a un vínculo duradero.

Montserrat también habló de su marca de joyería, un proyecto que arrancó con una idea clara: vender sin dañar. “Los diamantes son un gasto superfluo y tonto. Destrozan la corteza terrestre, financian guerras”, afirmó. Por eso, apostó por los diamantes de laboratorio, que no solo son más económicos, sino también más responsables. “Cuestan el 10% de lo que cuesta uno real y no matan a nadie”, explicó.

Sobre Yolanda Andrade, su amiga y compañera de años, confirmó que está en Tulum, recuperándose. “Se carga de energía ahí. Siempre la extraño cuando no está en el programa”, comentó. También aclaró que un video reciente donde aparece con Pepillo Origel es antiguo.

Montserrat Oliver reflexiona

Cuando se le preguntó qué tan importante son los tiempos actuales donde se lucha por los derechos, Montserrat fue clara, pues indicó que hay que luchar por los derechos siempre, no solo hoy. Cree que las causas sociales no deben limitarse a fechas especiales o momentos oportunos.

Al final, su mensaje fue más que una crítica: fue una reflexión abierta, fuerte y honesta sobre la falta de empatía, la competencia innecesaria y la desconexión entre las personas. Montserrat no busca quedar bien. Dice lo que piensa, aunque incomode. Su postura no es pesimista, pero sí realista. Y lo que pide no es complicado: más unión, menos ataques. Porque sin eso, dice, no hay lucha que avance.