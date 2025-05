Esposa de Emmanuel habría sido diagnosticada con artrosis: qué es y cuáles son sus síntomas

Mercedes Alemán desapareció del ojo público en 2022, en medio de rumores sobre su estado de salud. (Fotos: @emmanueloficial, Instagram)

Semanas después de que la vida personal de la esposa de Emmanuel, Mercedes Alemán, volviera a estar bajo el escrutinio público, han surgido versiones que señalan que el autoconfinamiento de la filántropa se debe a diversas afecciones asociadas a la artrosis, enfermedad que le habría sido diagnosticada en 2022.

Mercedes Alemán desapareció del ojo público en 2022, tras serle detectada una enfermedad crónico-degenerativa. (Foto: Juego de Voces, YouTube)

‘Juego de Voces’ puso los reflectores sobre Mercedes Alemán

El 11 de mayo, como parte de una dinámica especial en el programa Juego de Voces, Alexander Acha, hijo de Emmanuel y Mercedes Alemán, le rindió un homenaje con motivo del Día de las Madres. Sentado en un piano, el intérprete reveló detalles inéditos sobre la salud de la filántropa: “Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado... acariciarnos. Y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta, hoy quiero aplaudirte porque, a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”, expresó el cantautor.

Posteriormente, Martinique y Giovanna, las otras hijas de Emmanuel, aparecieron en el escenario para compartir un momento emotivo que fue ampliamente comentado en redes sociales.

Sin embargo, la emotividad pronto se convirtió en un inusitado interés por el estado de salud de Mercedes Alemán. Desde que se alejó del ojo público, su familia y entorno más cercano fueron herméticos sobre su enfermedad.

Las últimas apariciones públicas de Mercedes Alemán datan de 2022. (Foto: @emmanueloficial, Instagram)

¿Qué es la artrosis, enfermedad que le habría sido diagnosticada?

Sin que el interés público se redujera un poco, en un reciente programa de La Saga, proyecto de la periodista Adela Micha, se reveló que Mercedes Alemán fue diagnosticada con artrosis: “Desde hace un par de semanas se ha manejado el tema de que Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel, está enferma, tiene un padecimiento complicado, graves, (es) una situación difícil. No han querido decir qué es lo que padece. Sin embargo, extraoficialmente se sabe que es artrosis”, indicó uno de los colaboradores del programa.

Al margen de ser una versión extraoficial, las características de la artrosis coinciden con detalles compartidos por Emmanuel en recientes entrevistas. “No sabía que habían hecho ese pequeño clip con mi esposa, nos rompió el corazón a todos. A mis hijos y a mí porque, uno de los problemas que tiene, es que no se puede mover”, declaró al matutino Hoy.

Sin profundizar en detalles, dijo que albergaba esperanzas de ver mejoras en esposa: “Tengo fe, esperanzas en Dios, yo sé que tú tienes algo maravilloso para ella y también para nosotros. A través de ella seguimos aprendiendo lo que es la fortaleza”.

Artrosis: síntomas, causas y pronóstico de vida

La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica que afecta las articulaciones, especialmente las rodillas, caderas, manos y columna vertebral. Se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago articular, el tejido que recubre los extremos de los huesos y permite el movimiento suave de las articulaciones. A medida que el cartílago se deteriora, los huesos pueden rozarse entre sí, lo que causa dolor, rigidez y pérdida de movilidad.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el dolor articular que empeora con la actividad y mejora con el reposo, rigidez al despertar o después de periodos de inactividad, crujidos al mover la articulación, hinchazón y disminución de la flexibilidad. En casos avanzados, puede haber deformidad de la articulación y dificultad para realizar actividades cotidianas.

Las causas de la artrosis son multifactoriales. Entre los factores de riesgo se incluyen el envejecimiento, el sobrepeso, lesiones articulares previas, predisposición genética, esfuerzo físico repetitivo y ciertas enfermedades como la diabetes o trastornos reumatológicos. Aunque puede presentarse en adultos jóvenes, es más frecuente en personas mayores de 50 años.

La artrosis no tiene cura, pero con tratamiento adecuado es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Las opciones incluyen analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia, ejercicios específicos, pérdida de peso y, en casos severos, cirugía.

El pronóstico de vida de los pacientes con artrosis no se ve directamente afectado por la enfermedad, aunque su calidad de vida puede disminuir significativamente si no se trata adecuadamente.

Emmanuel no pudo contener las lágrimas al hablar de su esposa, Mercedes Alemán, en el programa Juego de Voces. (Foto: Juego de Voces, YouTube)