Britney Spears responde a su polémica en México tras prender un cigarro en pleno vuelo: “Bebí vodka, soy famosa” (Jesús Aviles/ Infobae México)

Britney Spears, reconocida estrella del pop mundial, se pronunció públicamente luego de que su nombre apareciera en los titulares debido a un incidente ocurrido durante un vuelo en México, país en el que la famosa ha decidido iniciar una nueva vida alejada de los reflectores pero no de las controversias.

Según reportó People, la cantante encendió un cigarrillo a bordo de un avión de JSX el pasado jueves 22 de mayo, lo que llevó a un auxiliar de vuelo a solicitarle que lo apagara, ya que fumar en aviones está prohibido por las normativas federales de aviación. Tras el aterrizaje, las autoridades emitieron una advertencia a La Princesa del Pop por su comportamiento en el aeropuerto.

El ídolo LGBT+, de 43 años, viajaba desde Cabo San Lucas, México, hacia Los Ángeles en compañía de su equipo de seguridad. Al día siguiente del incidente, la intérprete de Criminal recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer su versión de los hechos y disculparse con quienes pudieron sentirse ofendidos por su conducta.

La ‘Princesa del Pop’ viajaba desde Cabo San Lucas a Los Ángeles cuando autoridades le llamaron la atención (Instagram)

Britney Spears se disculpa tras incidente por fumar en un avión y cuestiona la reacción de la tripulación

En su publicación, Britney Spears compartió un video desde el avión y explicó que había asumido erróneamente que fumar estaba permitido en ese vuelo debido a la disposición de los portavasos en los asientos.

“En algunos aviones en los que he estado, casi nunca se puede fumar, pero este era diferente porque los portavasos estaban fuera del asiento”, escribió. Además, confesó que fue su primera experiencia consumiendo vodka, lo que, según ella, contribuyó a su confusión. “Pensé: ‘¡Guau, qué demonios hay ahí!’. Me sentí tan lúcida e inteligente”, relató.

La cantante también detalló cómo se desarrollaron los hechos, afirmando que una amiga le colocó el cigarrillo en la boca y lo encendió, lo que la llevó a creer que estaba permitido fumar en ese avión. Sin embargo, tras ser advertida por la tripulación, Spears expresó su sorpresa por la reacción de la azafata, a quien describió como “extraña” y acusó de haber invadido su espacio personal. “No me gustó cómo me puso el cinturón de seguridad e invadió mi espacio”, señaló.

Britney Spears se disculpa tras incidente por fumar en un avión y cuestiona la reacción de la tripulación (Captura: Instagram/Britney Spears)

En su mensaje, la cantante pop cuestionó la decisión de la tripulación de contactar a las autoridades, calificándola como una medida “excesiva”. Según su relato, inicialmente interpretó la presencia de los oficiales como un gesto de apoyo hacia ella. “Pensé que los oficiales me saludaban como muestra de apoyo y pensé: ‘¡Guau, me siento especial! ¡Nunca he estado en un aeropuerto internacional! ¿Seré famosa o algo así?‘”, escribió.

La cantante también expresó su incomodidad con el trato recibido por parte de la azafata, quien, según Spears, no le permitió levantarse de su asiento durante los primeros 20 minutos del vuelo, a pesar de que no había otros pasajeros a bordo en ese momento. “Quería ponerme de pie. Se comportó de forma muy extraña al asegurarse de que me sentara”, afirmó.

En su publicación, la interprete de Pretty Girls -con Iggy Azalea-reiteró sus disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento, pero mantuvo su postura crítica hacia la reacción de la tripulación. “Les pido disculpas a todos los que ofendí, pero los auxiliares de vuelo siempre se aseguran de que esté al final del avión”, concluyó.

Britney Spears también compartió un video donde baila en lencería, lo que encendió las alarmas de muchos de sus seguidores (Créditos: Instagram)

El incidente ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado apoyo a la cantante, mientras que otros han señalado la importancia de respetar las normativas de seguridad en vuelos. Este episodio se suma a una serie de eventos recientes que han mantenido a Spears en el centro de la atención mediática.