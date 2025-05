¿Conductor de Venga La Alegría se va a Televisa? Jawy Méndez enfrenta en vivo rumor bajo presión de Ferka (TV Azteca)

El cercano estreno de La Casa de los Famosos México 3 ya comienza a levantar pasiones en redes sociales, pues luego de que una de sus conductoras, Odalys Ramírez, confirmara que todos los futuros habitantes ya firmaron contrato con Televisa, el nombre de Jawy Méndez ha comenzado a sonar dentro de dicha lista.

Sin embargo, para algunos de sus fans no fue del todo bueno, pues actualmente el ex integrante de Acapulco Shore y ex pareja de Manelyk González trabaja como conductor de Venga La Alegría Fin de Semana, de TV Azteca, por lo que más de uno llegó a especular que ‘aplicaría’ lo que llegó a hacer Rey Grupero, quien dejó el matutino para integrarse a La Casa de los Famosos All-Stars en Telemundo.

“¡Confirmado! Por fin Jawy nos revela que va a pasar con él y su estadía en #VLAFinDeSemana ¿Qué opinas de esta noticia?”, compartió el programa en sus redes sociales en un video donde el resto de los integrantes enfrentaron en vivo al también deportista, momento en el que Ferka Quiroz también le expresó “No nos vayas a salir con una jalada como el otro compañero”, haciendo una referencia al reality show de Televisa.

El nombre del ex integrante de ‘Acapulco Shore’ ha comenzado a sonar para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ (Jawy Méndez)

De ‘Acapulco Shore’ a ‘Venga La Alegría’: la vida de Jawy Méndez frente a los reflectores

Jawy Méndez, cuyo nombre real es Luis Alejandro Méndez González, es una figura mediática mexicana que alcanzó notoriedad tras participar en el reality show Acapulco Shore, transmitido por MTV.

En dicho programa, destacó por su carácter controvertido y su relación sentimental con Manelyk González, una de las protagonistas más populares del show. La pareja mantuvo una relación intermitente durante varios años, llegando incluso a comprometerse, pero finalmente terminaron su relación en medio de polémicas y especulaciones en redes sociales.

Tras su experiencia en el reality, Jawy diversificó su carrera al incursionar en la música urbana como cantante y más recientemente como conductor en el programa matutino Venga la Alegría Fin de Semana, transmitido por TV Azteca, donde se ha consolidado como una personalidad televisiva.

De ‘Acapulco Shore’ a ‘Venga La Alegría’: la vida de Jawy Méndez frente a los reflectores (Foto: Facebook/Jawy Méndez)

Con un perfil que mezcla entretenimiento, música y redes sociales, Jawy ha sabido mantenerse vigente en el medio del espectáculo mexicano. Su participación en Venga la Alegría Fin de Semana marca un cambio en su trayectoria, alejándose del formato de los reality shows hacia un rol más como presentador dentro de la televisión.

En medio de esta polémica, Televisa ya confirmó que la tercera temporada del programa contará con la conducción de Galilea Montijo y se estrenará el próximo domingo 27 de julio de este 2025.