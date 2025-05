Ángela Aguilar revela el consejo que le dio su papá ante las críticas por su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar se sinceró sobre la relación con su papá ahora que ya está casada. (Facebook Pepe Aguilar)

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en uno de los mejores momentos de su carrera musical; sin embargo, la polémica sigue rodeando sus vidas.

Recientemente, la integrante de la dinastía Aguilar concedió una entrevista a Pati Chapoy para el programa Ventaneando, donde además de hablar de sus próximos proyectos profesionales, se sinceró sobre su relación con el sonorense.

Asimismo, reveló el consejo que Pepe Aguilar le dio cuando se enfrentó a una ola de críticas por su sorpresivo matrimonio con Nodal, pues decidieron darse el “sí” en el altar a pocas semanas después de iniciar su relación.

(YT: Ángela Aguilar Oficial)

Ángela Aguilar agradece contar con su familia en los momentos difíciles

Durante su entrevista con la conductora de TV Azteca, Ángela Aguilar confesó que no ha sido fácil enfrentar la situación que vive desde hace algunos meses, pues representó un golpe de realidad.

“No voy a decir que no ha sido difícil porque soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida, que para mí eso tiene muchos miedos, muchas ilusiones y muchos golpes de realidad de lo que implica estar en donde estoy parada”, expresó.

Sin embargo, señaló que ante sus vivencias, buena y malas, ha contado con el respaldo de su familia, lo que le permite crecer y seguir adelante.

“Aún viviendo entre tanta crueldad, entre tanto ruido, lo más bonito que yo siempre he tenido, que ahora lo aprecio aún más, es la familia. Me respaldo mucho en la gente que me levanta, que me hace más grande y guardar silencio. No puedo reclamar nada a nadie. Yo vivo muy feliz“, aseguró.

Familia Aguilar (Foto: @anelizzilena, Instagram)

El consejo que Pepe Aguilar le dio a Ángela Aguilar en medio de las críticas

De igual manera, agregó que uno de los consejos que más le han servido es el que le dio su papá, conocido como “El bandido de amores”.

“Siempre me dijo que no leyera ni los buenos ni los malos porque me iba a creer los dos”, confesó.

Sin embargo, señaló que considera “inhumano” no revisar de vez en cuando lo que dicen, más cuando se atenta contra su persona: “Saber quién soy vale mucho más que personas que piensan saberlo”.

(Tiktok)

Sin embargo, aunque intenta controlar sus emociones, la cantante de temas como “Gotitas saladas”, “Qué agonia” y “En realidad”, compartió que a causa del estrés que le generan dichas situaciones ha perdido cerca de 10 kilos en tan solo un mes.