Eugenio Derbez confiesa que no dejó comer ni descansar a los comediantes de LOL durante horas: “Estaban enojados”

Eugenio Derbez asistió por fin a La Cotorrisa (Apple TV Plus)

Durante una reciente aparición en La Cotorrisa, conducido por Ricardo Pérez y Slobotzky, el actor y comediante Eugenio Derbez compartió detalles inéditos sobre su experiencia liderando la primera temporada de LOL, un programa de comedia en el que varios comediantes compiten por no reírse mientras intentan hacer reír a los demás.

Según relató Derbez, la producción inicial estuvo marcada por tensiones y errores logísticos que casi llevaron al fracaso del proyecto. Una de las sesiones más complicadas se extendió desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche, sin pausas para comer ni descansar:

“Empezamos a las 7, 8 de la mañana y terminamos a las 2 de la mañana. No hubo corte a comer, no hubo sálganse a tomar un respiro, nada. Estuvieron encerrados en la casa más de 12 horas”, explicó el actor.

Las consecuencias de no comer ni descansar en LOL

El comediante fue a La Cotorrisa Crédito Youtube: RicardoPerezOficial

Esta situación generó un ambiente de frustración entre los participantes, quienes, según Derbez, llegaron a un punto de agotamiento que afectó el desarrollo del programa.

El comediante detalló que el ambiente se tornó tan tenso que algunos participantes expresaron su descontento de manera contundente. Entre ellos, mencionó a Daniel Sosa, quien, según Derbez, fue uno de los más molestos con la situación.

De hecho, Daniel Sosa evitó a Eugenio Derbez durante semanas luego de su participación en LOL, hecho que Ricardo de La Cotorrisa ya conocía.

“Estaban todos de malas, estaban enojados, no tenían ganas de hacerse reír. Llegó un momento que entré desesperado a las 11 de la noche a decirles ‘chavos, esto es un velorio, no podemos seguir así’. Entonces se encabritaron algunos y uno de los que más se enojó y casi me mentó la madre fue Daniel”, relató.

Además, señaló que El Diablito, otro de los participantes, abandonó el set furioso, subió a su coche y se negó a continuar con la grabación.

Eugenio Derbez. (Cinépolis Distribución)

A pesar de las dificultades, Derbez confesó que el éxito del programa fue inesperado. Inicialmente, temió que los problemas de la primera temporada condenaran el proyecto y que no se pudiera realizar una segunda entrega. Sin embargo, el formato logró captar la atención del público, consolidándose como un éxito en su debut.

Este resultado motivó a Derbez y al equipo de producción a realizar ajustes significativos en las reglas y la logística del programa para evitar repetir los errores del pasado.