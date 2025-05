¿La despidieron de Venga La Alegría? Flor Rubio rompe en llanto en programa en vivo: “Se están burlando de mí” (Foto: TV Azteca)

El programa Venga la Alegría, transmitido por TV Azteca, vivió un momento inesperado durante la emisión de este martes, cuando el popular segmento “Sin Palabras” terminó en una situación emocionalmente intensa.

El incidente ocurrió en la recta final del juego, cuando una estrategia del Equipo Favorito generó un conflicto que afectó a la conductora Flor Rubio, quien no pudo contener las lágrimas tras lo sucedido.

El desarrollo de los hechos comenzó cuando Viviann Baeza, integrante del equipo El Pueblo, debía interpretar una película para que Flor Rubio la adivinara y así sumar un punto. Sin embargo, en un intento por confundir a Flor y evitar que lograra el objetivo, los miembros del Equipo Favorito intervinieron de manera deliberada. Esta acción resultó en que Flor no pudiera identificar correctamente la película, lo que permitió que Ricardo Casares, del Equipo Favorito, se adjudicara el punto.

La periodista de espectáculos se mostró muy molesta con su compañero Ricardo Casares (TV Azteca)

Tras el festejo de Ricardo Casares, el juez del juego, Pato Borghetti, notó que Flor Rubio se encontraba visiblemente afectada y le dio la oportunidad de expresar su sentir. Aunque Flor aseguró que no estaba dolida, manifestó su descontento con la estrategia utilizada por el equipo contrario, calificándola como inapropiada. “Se están burlando de mí”, expresó entre lágrimas, dejando en claro su frustración por la situación.

“No me parece correcto que si yo estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar porque se están burlando de mí. ¡No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo! Porque te quitan la concentración como si fueras una tonta y no está bien“, expresó entre lágrimas.

El Equipo Favorito, al escuchar las palabras de Flor, optó por guardar silencio y permitir que ella continuara hablando. Por su parte, Pato Borghetti intervino para calmar los ánimos y prometió que, en futuras ediciones del juego, se tomarán medidas más estrictas para evitar que un equipo interfiera en el turno del otro. Esta decisión busca prevenir malentendidos y garantizar que el desarrollo del juego sea justo para todos los participantes.

¿Quién es Flor Rubio?

Flor Rubio es una periodista mexicana con amplia trayectoria en el ámbito del entretenimiento. Inició su carrera cubriendo temas de espectáculos en diversos medios y alcanzó gran notoriedad como conductora en el programa “La Oreja”, transmitido por Televisa. En este espacio, se consolidó como una figura clave en la cobertura de noticias del medio artístico, destacándose por su estilo directo y su habilidad para abordar primicias relacionadas con la farándula.

Posteriormente, Flor Rubio se unió al matutino “Venga la Alegría”, de TV Azteca, donde ha continuado su labor como experta en espectáculos. En este programa, colabora con entrevistas exclusivas, análisis de novedades en la industria del entretenimiento y coberturas en tiempo real de eventos importantes. Su conexión con el público y su experiencia la han convertido en una de las periodistas más reconocidas del género en la televisión mexicana.