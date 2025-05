Yeri Mua explota ante preguntas sobre Valeria Márquez, influencer asesinada en un En vivo: “Hay que callar el hocico”

Yeri MUA pide respeto hacia la memoria de Márquez y rechaza preguntas relacionadas con el caso (Foto: cortesía)

La trágica muerte de Valeria Márquez, una joven influencer y modelo, continúa generando conmoción en México.

El 13 de mayo de 2025, Márquez fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética, Blossom The Beauty Lounge, ubicada en Zapopan, Jalisco.

Durante la transmisión, se escucharon disparos que acabaron con su vida, un hecho que quedó registrado en tiempo real y que ha impactado profundamente a sus seguidores y a la comunidad en general.

Según informó la familia de la víctima, siguen exigiendo justicia mientras las autoridades de Jalisco continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

De acuerdo con lo reportado, el asesinato ocurrió cuando un desconocido ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra Márquez.

Valeria Márquez momentos antes de su asesinato: "Ya me quiero ir". En el clip se aprecia cómo la influencer ya se quería retirar pero una de sus amigas insistía en que se quedara, además de que le llegan varias entregas. (TikTok)

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el crimen, aunque el Fiscal de Jalisco aseguró que se están realizando todos los esfuerzos necesarios para identificar y capturar a los responsables.

Entre las principales líneas de investigación, se encuentra la sospecha sobre el exnovio de la influencer, quien había sido señalado previamente por Márquez como una posible amenaza para su seguridad.

En declaraciones anteriores, la joven expresó su temor hacia él y lo responsabilizó en caso de que algo le sucediera a ella o a su familia.

Además, en redes sociales han surgido especulaciones que involucran a otras personas cercanas a Márquez. Algunos internautas han señalado a Vivian de la Torre, quien supuestamente insistió en que la influencer permaneciera en el lugar pese a que esta quería retirarse.

aleria Márquez fue asesinada durante una transmisión en vivo en su estética en Zapopan, Jalisco (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

También se ha mencionado a Erika, una amiga que estaba presente durante el ataque y que, según los comentarios, no mostró una reacción de alarma tras el incidente, limitándose a interrumpir la transmisión en vivo.

Ambas han negado cualquier implicación en el crimen, asegurando que apreciaban profundamente a Márquez y que jamás habrían hecho algo para dañarla.

Valeria Márquez fue asesinada a los 21 años (IG: @v__marquez)

En medio de este contexto, la influencer y cantante Yeri MUA se pronunció sobre el caso tras recibir constantes preguntas al respecto durante una transmisión en vivo. Y es que sus fans comenzaron a preguntarle si no se sentía expuesta a una tragedia del tipo.

La veracruzana expresó su molestia ante los cuestionamientos y pidió respeto hacia la memoria de Márquez y su familia.

Yeri Mua pidió respeto ante las preguntas de sus seguidores (Zuri González/Infobae)

“Tantita madre, ¿por qué me preguntan a mí de una situación de la que yo desconozco y la de que hay que guardarle respeto? Y no solamente me lo hacen a mí. Yo veo otra persona conectada en vivo y también andan preguntando las mismas mamad*s. Están muy mal”, declaró Yeri MUA, quien también criticó a quienes buscan obtener morbo de este tipo de tragedias.

La cantante enfatizó que no desea ser involucrada en el tema y pidió que no se le hagan preguntas relacionadas con el caso.

“No pregunten pendejad*s que no tienen nada que ver con las personas, porque por eso vienen otras personas y se cuelgan de otras situaciones. Luego están: ‘Fulanito se está colgando de esta situación por morbo’, claro, pero quién primero empezó a preguntar: la gente”, dijo.

La influencer pidió respeto para la víctima Crédito: TikTok/@osjavier.oficial

Para finalizar, la intérprete de ‘Morrita’ dejó claro que no quiere ser cuestionada sobre este asunto: “No pregunten mamad*s a gente que no tiene nada que ver. Luego, cuando son situaciones tan delicadas, cuando hay que callar el hocico, hay que callar el hocico”, concluyó.