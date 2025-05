Los mejores memes que dejó el anuncio del regreso de My Chemical Romance a México

My Chemical Romance visitará México en el 2026. (Redes sociales)

La confirmación del regreso de My Chemical Romance a la Ciudad de México desató una verdadera tormenta emocional entre sus fans. Las redes sociales se llenaron de memes que combinan nostalgia, euforia y mucho drama emo, una respuesta que demuestra que, a casi dos décadas de su auge, la banda sigue siendo un ícono cultural intergeneracional.

La agrupación originaria de Nueva Jersey anunció este lunes su presentación en la capital mexicana, programada para el 13 de febrero de 2026, como parte de su nueva gira internacional Long Live The Black Parade North American Stadium Tour.

Este tour conmemorará el vigésimo aniversario del álbum The Black Parade, el más exitoso y representativo de su carrera, y tendrá una parada en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol.

My Chemical Romance en el Corona Capital 2022. (Twitter @Corona Capital)

Se trata de la quinta visita del grupo a México. La segunda fue en 2007, justo durante la gira promocional de The Black Parade, cuando ofrecieron un show inolvidable en el Palacio de los Deportes ante una base de fans que apenas comenzaba a consolidarse; fue justo en México donde cerraron la etapa de ese álbum, lo cual quedó plasmado en una grabación del concierto que más tarde salió a la venta.

Un año después, regresaron como parte del cartel del Zero Fest 2008 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Luego vino un largo silencio de 14 años debido a su separación, el cual se rompió tras su regreso y esperada participación como headliners del Corona Capital 2022, donde su presentación fue considerada una de las más memorables del festival.

Fecha, sede y preventas

Póster oficial del anuncio. (Ocesa Rock)

La cita será el 13 de febrero de 2026, justo un día antes del Día del Amor y la Amistad, lo que ha sido interpretado por muchos fans como un guiño simbólico al vínculo emocional que existe entre la banda y su público mexicano. El Estadio GNP Seguros, con capacidad para unas 65.000 personas, albergará este evento que se perfila como uno de los más importantes del año.

Además, se ha confirmado que el acto de apertura estará a cargo de The Hives, banda sueca conocida por su intensidad en vivo y su estilo punk-garage. Su inclusión añade una dimensión energética al show, que reunirá a dos propuestas clave del rock alternativo de los 2000.

La venta de entradas será gestionada por Ticketmaster, y estará dividida en tres etapas:

22 de mayo de 2025, 14:00 horas : Preventa exclusiva para clientes HSBC con tarjeta de crédito, 3 y 5 meses sin intereses.

23 de mayo de 2025, 14:00 horas : Preventa HSBC para tarjetas de débito y crédito.

24 de mayo de 2025, 14:00 horas: Venta general, incluye todas las tarjetas.

Aunque aún no se han revelado los precios oficiales por zona, la expectativa es alta y se anticipa una fuerte demanda, por lo que se recomienda estar atentos y conectarse con antelación el día del inicio de ventas.

El legado de The Black Parade

Lanzado en 2006, The Black Parade consolidó a My Chemical Romance como una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el movimiento emo. Su propuesta visual y conceptual —una especie de ópera rock sobre la muerte, el duelo y la identidad— marcó a una generación. El álbum ha sido certificado cuatro veces Platino, y su sencillo más icónico, Welcome to the Black Parade, obtuvo cinco certificaciones de Platino.

Además, fue incluido por Rolling Stone en su lista de los “500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos”, y continúa siendo un punto de referencia para nuevos artistas y fanáticos del género.

La gira actual también pasará por diez ciudades de Estados Unidos, con invitados especiales distintos en cada parada, seleccionados por los propios miembros de la banda: Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way y Frank Iero.

Los memes

Como era de esperarse, los memes no tardaron en tomar las redes tras el anuncio del concierto. Desde imágenes recordando la adolescencia emo hasta escenas dramáticas por la compra de boletos, los usuarios encontraron en el humor una manera de canalizar la emoción.

Con referencias a delineador negro, playeras de rayas y letras tatuadas en la memoria, los memes son ya parte del espectáculo emocional que rodea el regreso de My Chemical Romance a México.

Aquí los mejores: