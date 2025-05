Los Alegres del Barranco revelan quién decidió proyectar las imágenes de El Mencho en conciertos: “No estábamos de acuerdo”

Luego de que se negaran a declarar en su primer citatorio, Los Alegres del Barranco deberán presentarse nuevamente ante la Fiscalía. (Captura de pantalla)

Los Alegres del Barranco rompieron el silencio sobre la polémica que los mantiene en el centro de una investigación judicial, tras su presentación del 29 de marzo de 2025 en el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco. Durante el concierto, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mientras la agrupación interpretaba el corrido El del Palenque. Las consecuencias incluyeron un proceso penal, la revocación de sus visas estadounidenses y un creciente debate sobre los límites del corrido en México.

En un ambiente relajado pero cargado de tensión acumulada, el periodista Luis Chaparro conversó con Pavel, Armando, Carlos y Cristóbal, miembros fundadores del grupo, desde su casa en Jalisco.

Durante la charla, misma que se publicó en el canal de YouTube de Pie de Nota, los músicos detallaron cómo vivieron el día que estalló el escándalo y afirmaron categóricamente que nunca aprobaron ni solicitaron las imágenes que generaron la controversia nacional.

“No estuvimos de acuerdo”

La agrupación se ha relacionado en varias ocasiones con el líder del CJNG al realizar corridos relacionados con la organización criminal y sus jefes de plaza. Crédito: X/@IrvingPineda

Al hablar sobre el concierto que detonó la tormenta mediática y judicial, Pavel, vocalista del grupo, no dudó en calificarlo como uno de los momentos más importantes en su carrera: “Era un concierto muy especial para nosotros. Más de diez mil personas, un recinto de ese tamaño... nunca habíamos tocado en un lugar así en México”.

Relató que, en la previa, el grupo estaba enfocado en que el evento fuera un éxito y en brindar un espectáculo memorable para su audiencia. Sin embargo, desde los ensayos, notaron un detalle que los incomodó.

Durante la revisión técnica, observaron las imágenes que serían proyectadas en pantalla durante el tema El del Palenque, entre ellas las de Nemesio Osegurera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De inmediato, expresaron su desacuerdo al productor del evento, quien, a su decir, había asumido por primera vez el control total del montaje visual.

“En el ensayo nosotros dijimos: ‘Oye, las imágenes están un poquito fuertes, ¿no?’ Sí le comentamos que no estábamos de acuerdo, pero ya en el concierto, cuando nos dimos cuenta, ya estaba todo hecho”, explicó Pavel.

Además de una multa económica, a la agrupación sinaloense le fueron impuestas medidas cautelares. (Fotos: Los Alegres del barranco, Facebook)

Durante la entrevista, los músicos reiteraron que no se trató de un homenaje, como se interpretó en diversos espacios. “Lo que sí te puedo recalcar también que no fue homenaje para nadie jamás en la vida. Incluso si así lo hubiera sido, pues también hubiera sido homenaje para la Gilbertona porque se pusieron ahí imágenes de la Gilbertona también”, ironizó Pavel, al tiempo que pidió que se contextualizara lo ocurrido, no como un acto de glorificación.

Precisaron sin mencionar explícitamente que, debido a la ajetreada vida que llevan, tampoco se habían enterado del polémico hallazgo del Rancho Izaguirre, un predio que, de acuerdo con la versión de la Fiscalía General de la República (FGR), era usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para reclutar y adiestrar sicarios, que eran llevados bajo engaños de falsas ofertas laborales, un hecho que causó indignación incluso a nivel internacional.

“Nosotros no somos de este estado, no conocíamos la noticia que estaba tan fuerte el impacto que estaba... es noticia que estaba... A lo mejor sí hemos escuchado poquito, pero pues no estábamos bien a fondo. Si a nosotros nos dicen, ‘No canten corridos’, créeme que nosotros no hubiéramos cantado”, subrayó.

“No fue apología”

Los Alegres del Barranco reiteraron que no han hecho apología del delito. (Captura de pantalla/Pie de Nota)

La defensa del grupo se centró en que el corrido interpretado esa noche no es nuevo, no hace apología de ningún delito y ha sido interpretado durante años en diversos foros sin repercusiones.

“El del Palenque está registrado desde 2021. Ya lo habíamos cantado muchas veces, incluso en el mismo Auditorio Telmex. Otras agrupaciones también lo hicieron”, señalaron.

Insistieron en que la polémica surgió únicamente a partir de las imágenes, no del contenido de la canción. Incluso mencionaron que en fechas posteriores cantaron el tema sin imágenes y sin letra proyectada, y aun así continuaron los señalamientos. “Entonces ya ni la letra ni las imágenes. ¿Cuál es el problema?”, cuestionaron.

Los músicos criticaron la interpretación legal que se ha hecho del caso, particularmente el concepto de apología del delito. “Nadie nos ha explicado todavía dónde está la apología. La canción no invita a delinquir, no incita a la violencia. Es una narrativa, como muchas otras”, argumentaron.

También expresaron su desconcierto por el trato judicial que han recibido. “Respetamos la ley, aunque no estamos de acuerdo con la resolución del juez. Pero jamás hemos cometido un delito. Somos músicos, no criminales”, dijeron con firmeza.

Los Alegres del Barranco hicieron karaoke en Jalisco para interpretar sus famosos narcocorridos. (Capturas de pantalla)

El proceso judicial continúa abierto. El pasado 12 de mayo, un juez de control en Jalisco vinculó a proceso penal a los integrantes de la banda, su representante y promotor. Como medidas cautelares, les impuso una garantía económica de 1.8 millones de pesos (300 mil pesos por persona), la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado, y la prohibición de salir del estado de Jalisco, salvo por tres presentaciones previamente autorizadas.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas cuatro carpetas de investigación relacionadas con presentaciones en otros municipios del estado, donde la agrupación presuntamente interpretó canciones consideradas como apología del delito.

“No sabíamos el precio que íbamos a pagar”

La reacción del gobierno —incluida la mención del caso en la conferencia presidencial matutina— sorprendió a la agrupación, que durante días posteriores al concierto creyó haber vivido uno de sus mayores logros profesionales. “Salimos felices del show. La gente cantó, bailó, hubo saldo blanco. Nadie se molestó. Todo parecía perfecto”, narraron.

Pero el lunes siguiente, al regresar de otra presentación en Michoacán, comenzaron a recibir mensajes, videos y notas que anunciaban la controversia. “Yo hice un en vivo en TikTok esa mañana, todavía sin saber nada, diciendo que estaba contento. Minutos después ya estaba todo en llamas”, contó Pavel.

Desde entonces, la agrupación ha enfrentado un proceso penal, restricciones de movilidad y la pérdida de su gira en Estados Unidos. Como resultado de los señalamientos, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó sus visas de trabajo y turismo, lo que forzó la cancelación de toda su gira 2025 en territorio estadounidense.

La agrupación, envuelta en la polémica por rendir homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, tenía previsto presentarse en el municipio de Pedro Escobedo. (Foto: Los Alegres del Barranco, Facebook)

A pesar del revés, el grupo ha optado por mantenerse activo y unido. Además, obtuvieron un amparo federal que les permite interpretar narcocorridos en Michoacán, a pesar de un decreto estatal que prohíbe ese tipo de contenido en espectáculos públicos.

“Estamos con la frente muy en alto. No hemos cometido ningún delito, no hemos cometido ningún acto violento, al contrario, 20 años haciendo música, alegrando a la gente, alegrando corazones. Estamos con la frente en alto y estamos muy unidos, más que nunca, y estamos aquí para defender lo nuestro, nuestra libertad de expresión”, señaló.

En la parte final de la conversación, los músicos hicieron un llamado a respetar el género del corrido como una forma válida de expresión artística. Cuestionaron lo que consideran una doble moral institucional, donde se censura a los artistas, pero no se atienden las causas de fondo de la violencia. “No somos la raíz del problema. Si lo fuéramos, seríamos los primeros en dejar de cantar”, dijeron.

Reiteraron que seguirán presentándose donde la ley lo permita, defendiendo tanto su trabajo como el derecho del público a elegir qué escuchar. “Si algún día se acaba la violencia, cantaremos sobre flores o sobre el amor. Pero por ahora, cantamos lo que vive el pueblo, lo que todos ven en las noticias”, concluyeron.