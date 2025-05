“Había marineros colgando”: Testigos y un tripulante del Buque Cuauhtémoc narran accidente en puente de Brooklyn

Así se vivió el momento del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc que se estrelló en el puente de Brooklyn. (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Con la puesta del sol como fondo y la bandera de México ondeando en lo alto, el Buque Escuela Cuauhtémoc se preparaba para zarpar de Nueva York rumbo a Islandia.

Luego de cuatro días de escala y visitas turísticas, la imponente embarcación de la Armada Mexicana, con 277 tripulantes a bordo, emprendía su salida desde el muelle del sur de Manhattan. Pero en cuestión de minutos, la escena cambió por completo: una maniobra fallida terminó con el buque impactando violentamente contra el emblemático puente de Brooklyn.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas del sábado (hora local). Según las autoridades locales, el buque perdió potencia poco después de iniciar su maniobra de salida, y en lugar de dirigirse hacia mar abierto como estaba previsto, cruzó en línea recta el East River, lo que provocó la colisión con uno de los pilares del puente.

Se registró un percance con el Puente de Brooklyn que provocó daños al Buque Escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción”, informó la Marina en un breve comunicado. Crédito: Especial

Gritos, silencio y conmoción

Varios de los presentes lograron captar el momento exacto en que el velero colisionó con la base del puente. Uno de ellos fue Nick Corso, residente de Brooklyn de 23 años, quien se encontraba en la zona tomando fotografías junto a un amigo.

En entrevista con el canal NTN24, relató que lo que inicialmente parecía una escena digna de postal, pronto se convirtió en caos: “Pensábamos que iba a ser una foto fantástica. Pero mientras se acercaba, notamos que la parte superior del mástil desaparecía detrás del puente. Ahí fue cuando supe que no iba a pasar. Empecé a grabar”, recordó. “Había pánico. La gente corría, gritaba, todos estábamos confundidos. Parecía una película, algo irreal”.

Corso aseguró que solo al revisar el video se dio cuenta de que había tripulantes colgando de las cuerdas del velero. “No vimos a nadie caer al agua, pero fue muy triste. El barco es hermoso, y verlo destrozado fue devastador”.

El velero zarpó del puerto de Acapulco el pasado 6 de abril con 277 elementos y tenía programado visitar 22 puertos en 15 naciones Crédito: Facebook/Morena New York Comité 1

Desde otra zona del parque en Dumbo, la fotógrafa Aya Asan, de 33 años, observaba el buque mientras disfrutaba la vista junto al río. Con su cámara en mano, buscaba capturar la imagen perfecta del Cuauhtémoc iluminado bajo el atardecer, pero la escena cambió en cuestión de segundos.

Al ver cómo la embarcación se aproximaba peligrosamente al puente, notó figuras humanas suspendidas en lo alto de los mástiles. En medio de gritos y confusión, la multitud comenzó a correr. “Pensé que el barco se estrellaría contra el parque”, relató más tarde a la agencia AFP. Para ella, fue un instante de desconcierto total: nunca había presenciado algo similar.

Un tercer testigo, Robert Kwiatkowski, relató que el ambiente pasó del entusiasmo al silencio absoluto en segundos:

“Todos aplaudían cuando el barco pasó cerca. Luego, los mástiles tocaron la base del puente y hubo un silencio total. Fue en ese momento que entendimos que estábamos presenciando una tragedia”.

“Las cubiertas estaban llenas de sangre”: relato desde dentro del buque

Una perspectiva clave llegó desde el interior del propio velero. En declaraciones a El Debate de España, un contramaestre del buque ofreció su testimonio en condición de anonimato.

Velas del buque se desvanecen. Crédito: X(@Geopolitik_2030)

Según relató, el buque era asistido por remolcadores al momento de la maniobra, y fue en ese proceso que algo se desvió, provocando la colisión.

“Las cubiertas del barco estaban llenas de sangre. Una cadete cayó desde el sobreponente, que es lo más alto del mástil, hasta la cubierta. Está muy grave, no se sabe si sobrevivirá”, dijo en ese momento, sin conocerse si hablaba de América Sánchez, una de las víctimas mortales junto a Jair Marcos.

El tripulante relató que durante las maniobras, los cadetes estaban en lo alto de los mástiles, realizando funciones propias del protocolo de zarpe. Tras el impacto, varios contramaestres escalaron rápidamente para ayudar a descender a los marinos atrapados, aplicando los procedimientos de emergencia.

“Todo ocurrió muy rápido. Se activaron los protocolos, pero hubo mucha desesperación. Muchos de los heridos estaban en lo alto”.

El Buque Escuela Cuauhtémoc, construido en 1982, cuenta con una eslora de 90.5 metros y tres mástiles de hasta 48.2 metros de altura. Es considerado una de las joyas de instrucción de la Armada mexicana, y requiere asistencia de remolcadores para entrar o salir de puertos de tráfico intenso como Nueva York.

Momentos previos: de la celebración al desastre

El periodista mexicano Arturo Ángel documentó el paso del buque antes de que éste se estrellara. (Captura de pantalla)

El ambiente previo al accidente era festivo y de orgullo nacional. Cientos de visitantes, residentes y miembros de la comunidad mexicana se habían congregado en puntos icónicos como Dumbo, en Brooklyn, y la orilla de Manhattan para despedir al Buque Escuela Cuauhtémoc.

Con la puesta de sol como telón de fondo, la embarcación navegaba engalanada, iluminada y flanqueada por remolcadores. Desde el agua, se escuchaban vivas a México, música y hasta mariachis. Decenas de personas alzaban sus celulares para captar el momento en que el emblemático velero retomaba su ruta hacia Islandia.

El periodista mexicano Arturo Ángel, presente en la ciudad, fue uno de los que documentó el paso del buque. En redes sociales publicó imágenes y videos del Cuauhtémoc horas antes del accidente. “Miren lo que me encontré esta hermosa tarde en Manhattan”, escribió en uno de sus mensajes. También relató haberlo visto desde Brooklyn: “A la gente le llamaba la atención lo hermoso del buque. Escuché a alguien decir: ‘Wow, look at that giant Mexican flag’” (“Mira esa enorme bandera mexicana”).

Poco después, el propio reportero compartió en sus plataformas la noticia y también recogió un testimonio estremecedor de una mujer que presenció la colisión desde la costa:

“Cuando se acercaba al puente y no paraba nos empezamos a alarmar. Cuando miramos el primer palo que golpeó el puente no sabíamos qué hacer. Nadie se movía, nadie hacía nada, era algo horrible. Cuando llegó el golpe de en medio, estábamos sin poder decir nada. Parecía que era una película, eso no podía estar pasando. Parecía una alucinación, pero era real. Los jóvenes iban de espaldas… pudieron haberlo evitado”.

¿Qué pasó después?

Fotografía del buque escuela mexicano Cuauhtémoc junto al puente de Brooklyn, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Angel Colmenares

Tras el impacto, unidades de emergencia llegaron en cuestión de minutos. Lanchas de la policía, ambulancias y personal médico acordonaron la zona. El buque fue remolcado a un muelle cercano, ya con los mástiles dañados: dos de ellos doblados y uno completamente cercenado.

El accidente dejó dos personas muertas y al menos 20 heridas, cuatro de ellas en estado crítico. La mayoría eran cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, en su primer viaje de instrucción a bordo del buque.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos abrió una investigación formal. Por ahora, se sabe que el buque perdió potencia poco después del zarpe, lo que lo habría llevado a desviarse hacia la estructura del puente.

Por su parte, el Departamento de Transporte de Nueva York informó que, pese al impacto, el puente de Brooklyn no sufrió daños estructurales y el tráfico fue reestablecido tras permanecer cerrado cerca de 40 minutos.

El Buque Escuela Cuauhtémoc, insignia de la Marina mexicana, había iniciado su travesía el pasado 6 de abril desde Acapulco como parte del crucero de instrucción internacional “Consolidación de la Independencia de México 2025”, con escalas previstas en 15 países.