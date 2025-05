Sheinbaum pide a migrantes mexicanos posicionarse por impuestos a remesas en EEUU: “Que envíen cartas”

La presidenta Sheinbaum instó a que migrantes "alcen la voz" tras la imposición de impuestos al envío de remesas desde Estados Unidos | Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a que personas migrantes ―especialmente de nacionalidad mexicana y de otras partes de América Latina― se posicionen frente a la nueva medida del Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cual implicaría aplicar un impuesto del 5% al envío de remesas hacia sus familias en otras regiones o países.

La medida de la mandataria mexicana devino después de que se presentara una serie de videos donde migrantes expresaron cómo les afectaría este nuevo proyecto que ha sido empujado por la mayoría de legisladores republicanos en la Cámara Baja norteamericana.

“Creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestras paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas (norteamericanos), tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado”, expresó.

Sheinbaum Pardo reiteró nuevamente que gravar con 5% de impuestos las remesas de migrantes mexicanos es "discriminatorio" y viola el Tratado de Doble Tributación de 1994 | Presidencia de la República

Además de este llamado, Sheinbaum Pardo volvió a enfatizar que su administración no está de acuerdo con esta medida, por lo que se enviarán cartas a los representantes interesados en aprobar esta nueva iniciativa. También volvió a mencionar que el Senado de la República conformará una comisión pluripartidista que viajará a Washington y será encabezada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Tratado Para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos

Tanto Edgar Amador Zamora como Roberto Velasco Álvarez, secretario de Hacienda y Jefe de la Unidad para América del Norte respectivamente, detallaron que el gravar nuevas disposiciones tributarias y que “afecten el bolsillo” de personas desplazadas viola una de los marcos normativos firmado entre ambas naciones desde 1992 en Washington D. C.: el Tratado pára Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos.

En su Articulo 25, dispone lo siguiente:

“Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquéllos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones. Sin embargo, un nacional de un Estado Contratante que sea sometido a imposición en este Estado por su renta mundial y un nacional del otro Estado Contratante que no sea sometido a imposición por su renta mundial en el primer Estado no se encuentran en las mismas condiciones”.

El jefe de la Unidad para América del Norte profundizó que la prohibición a la doble tributación entre México y Estados se encuentra establecida desde 1992 | Presidencia de la República

De acuerdo con Amador y Velasco, lo establecido en este encuadre legal llevaría a que exista, nuevamente, un “trato discriminatorio” por parte de la cúpula legislativa estadounidense.

¿Y qué es lo que piensan los migrantes de los impuestos a su dinero?

Una vez que se explicó a fondo dicho asunto, “La Mañanera del Pueblo” de este 16 de mayo planeó proyectar una serie de videos que, a grandes rasgos, recogieron el “sentir personal” de las personas desplazadas ―o también con nacionalidad mexicana-estadounidense―. Las posturas convergieron en los siguientes puntos de vista:

Sí afectaran los ingresos para sus familias en otros países.

Se encarecerá la adquisición de productos o servicios de cualquier tipo.

Son “el brazo trabajador” y, con esta posible disposición, habría una merma en la estabilidad económica.