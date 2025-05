Pedro Moreno, actor de Televisa acusado de robo, ofrece sus primeras declaraciones tras quedar en libertad

Pedro Moreno aseguró que su arresto fue a raíz de un malentendido. (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

Pedro Moreno acaparó la atención de la prensa cuando se dio a conocer que había sido arrestado la madrugada del 15 de mayo en el estado de Florida.

Según los primeros informes, fue detenido por presunto robo y violencia doméstica, hechos que habrían ocurrido un día antes en la residencia que comparte con su esposa en Miami-Dade.

Ante lo ocurrido, horas más tarde fue puesto en libertad y ofreció sus primeras declaraciones a la prensa, donde dejó claro que todo se trataba de un malentendido.

“Yo me he enterado allá adentro que dicen que robé un almacén, que entré a mano armada, un robo a mano armada a mi casa a robar el celular a mi esposa, nada que ver”, aseguró para distintos medios.

El actor desmintió las acusaciones en su contra. Crédito: IG, tv_pedromoreno

Asimismo, pidió respeto ante la situación por el bien de sus hijos, ya que dos de ellos son menores de edad y busca protegerlos.

“Mientras más discretos nos mantengamos con respecto a la situación, yo siempre he manejado la situación en el hogar, así se va a quedar; esto no va a ser la excepción, lo mejor va a ser para ellos, para los niños”, puntualizó.

Pedro Moreno quedó en libertad tras declaraciones de su esposa, Bárbara Estévez

Por su parte, Bárbara Estévez, esposa del exparticipante de MasterChef Celebrity, también habló con los medios de comunicación y negó completamente que su esposo, con quien está en proceso de divorcio, haya ejercido violencia doméstica en su contra.

“Fue una discusión, sí hubo ‘dame el celular, dámelo’, no fue más nada. Que me robó el teléfono, pusieron de que robo, violencia doméstica, nada de eso”, expresó.

Esposa de Pedro Moreno salió en su defensa y pidió al juez que se le retiren los cargos. Crédito:ig/tv_pedromoreno

Asimismo, se dio a conocer que por medio de una videollamada le pidió al juez que está al frente del caso que retirara los cargos contra el actor y modelo de origen cubano, pues desde la noche de su detención ella pidió que no se lo llevaran.

“Solo quería dejarles saber que esto fue un incidente de una sola vez. Como él les dijo, estábamos teniendo una discusión él y yo sobre mi celular. Él no se violentó conmigo, él no me golpeó, estábamos discutiendo para que me devolviera el celular”, compartió.

De acuerdo con reportes de El Gordo y La Flaca, Estevez también planteó desestimar el caso en contra de su esposo, quien salió de prisión tras pagar una fianza; sin embargo, deberá presentarse a comparecer en la corte el próximo 13 de junio.