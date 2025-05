Manola Díez es expulsada de su compañía de teatro tras agredir físicamente a una joven actriz

Manola Díez habría sido despedida de su compañía de teatro. Crédito: diezmanola

Anyolina Broy destapó que Manola Díez, exintegrante de programas como “Otro rollo” y “Hotel VIP”, la agredió físicamente en una de las salas de Teatro en Corto, proyecto en el que ambas participaban.

A través de un breve video compartido para TV Notas, la actriz reveló que todo comenzó por una acción de parte de Díez, la cual consideró una completa falta de respeto.

“Cuando voy saliendo, me dice: ‘Bueno, para qué entras’. Yo iba saliendo y me lanzó la puerta y yo dije: ‘Dios mío, esta señora’. Mi paciencia había sido muchísima porque sentí que era una falta de respeto”, recordó.

La actriz enfrenta una nueva polémica. (Ig: @diezmanola)

Después del encuentro que tuvieron, Malona continuó reaccionando de forma negativa y cacheteó a su compañera, acción que Broy no vio venir.

“En eso que me volteo y voy saliendo del foro, ya yo venía con mucha adrenalina porque ella me venía gritando. Cuando siento una cachetada. Ni siquiera la vi venir, porque ni siquiera fue de frente, fue casi a espaldas. Fue tanto el dolor que yo no sabía cómo reaccionar”, explicó.

Ante lo ocurrido, varias de sus otras compañeras coincidieron en que la actitud por parte de Manola suele ser muy violenta, pues lo que detonó su comportamiento fue que la joven actriz y el productor le pidieron persmiso para cerra una ventana porque entraba mucho sol.

Anuncian la salida de Manola Díez de Teatro en Breve

(Instagran: @teatroenbreve)

Hasta el momento, Manola Diez no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, la producción de Teatro en Breve ya emitió un comunicado en el que desaprueba completamente las acciones por parte de la actriz el pasado domingo 11 de mayo.

“En Teatro en Breve creemos firmemente en el respeto, el diálogo y la sana conviviencia como pilares fundamentales de cualquier espacio artístico”, se lee al inicio del documento.

Posteriormente, se detalla que tras lo ocurrido entre las actrices y productoras Manola Díez y Anyolina Broy, se reitera que “no se permite ningún tipo de violencia” dentro del proyecto, por lo que la decisión final es la salida de una de ellas.

“A partir de hoy, Manola Díez concluye su participación en Teatro en Breve. Reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo un teatro incluyente, respetuosos y libre de violencia”, concluyen.

Los comentarios fueron desactivados de la publicación, y aunque Manola Díez ha compartido un par de historias en su cuenta de Instagram, ninguna hace alusión a su salida del proyecto de teatro.