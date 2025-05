Sheinbaum reafirma apoyo a la educación pública y critica política de “evaluación neoliberal” al magisterio

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 15 de mayo. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantendrá un diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y reiteró su compromiso con el cuerpo docente y la educación pública del país.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, Sheinbaum informó que, aunque estaba prevista una reunión con la CNTE a la que sus representantes decidieron no asistir, la disposición de su administración para dialogar se mantiene abierta.

Subrayó que su gobierno hará todo lo posible, dentro de las limitaciones presupuestales, para atender las demandas del magisterio. Reconoció que existen peticiones cuyo cumplimiento excede la capacidad financiera del Estado, pero aseguró que se apoyará al sector educativo en la medida de lo posible.

“Va a haber diálogo siempre con la CNTE. Yo me he reunido con ellos y había una reunión previa a la que ellos ya no quisieron asistir, pero va a haber diálogo permanente y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para apoyar a las maestras y maestros de México y a la educación pública. Hay demandas que se solicitan pero que el presupuesto no da para poderlas cumplir, pero en la medida de lo que podamos y hasta donde podamos vamos a ayudar a las maestras y maestros de México”, aseguró.

Usicamm, compromiso de campaña

En cuanto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), Sheinbaum recordó su compromiso de campaña de desaparecer dicho organismo. Anunció que su sustitución se definirá a través de la participación directa de las maestras y maestros de base en todo el país. Aclaró que no se tratará de foros controlados, sino de consultas abiertas a los docentes para que sean ellos quienes determinen la forma en que debe modificarse este mecanismo de promoción y movilidad en el magisterio.

“Y también en la revisión del Usicamm, yo me comprometí en mis 100 puntos que iba a desaparecer el Usicamm. ¿Qué lo sustituye? ese es nuestro planteamiento, vámonos a que opinen los maestros y las maestras de base de todo el país, no foros controlados. Vamos a que nos digan cómo se debe modificar eso y lo que decidan los maestros eso va a ser, porque nosotros sí creemos, queremos y admiramos a las maestras y maestros de México, son de lo mejor que tiene nuestro país”, reiteró.

La presidenta destacó la importancia de reconocer y valorar la labor de los maestros, a quienes describió como una de las principales fortalezas del país. Criticó que en sexenios anteriores, bajo los “gobiernos neoliberales”, se impulsó una campaña de desprestigio contra la educación pública y el gremio magisterial. Señaló que actores como Claudio X. González promovieron esa narrativa, incluso financiando una película para responsabilizar a los docentes de las deficiencias educativas.

Sheinbaum rechazó la política de evaluación constante a los maestros mediante organismos externos y cuestionó los métodos aplicados durante los gobiernos anteriores. Afirmó que la actualización y formación continua del magisterio debe realizarse en coordinación con los propios maestros, y no a través de comisiones ajenas al sector educativo.