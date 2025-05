Secretaria de Cultura anunció que “habrá sanciones” tras visitas de MrBeast a Chichén Itzá y Calakmul

El video muestra a MrBeast y su equipo adentrándose en templos milenarios, destacando en particular su incursión en Chichén Itzá. (Foto: MrBeast, YouTube)

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, anunció que “habrá sanciones” sobre el caso de MrBeast, youtuber que accedió y grabó contenido en el interior de pirámides en zonas arqueológicas como Calakmul, Chichen Itzá y Balamcanché. Así lo dio a conocer a pesar del comunicado emitido por el INAH, entidad que justificó la situación.

Durante una rueda de prensa en el marco del Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario, la secretaria de Cultura aseguró haber solicitado información a Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología (INAH), y condenó que se halla permitido el acceso a dichos edificios para la grabación de contenido.

“Le pedí a Diego Prieto una ficha. No es la primera vez que pasa y siempre se han aclarado. Por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que van a haber las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios”, fue la postura que dio a conocer tras haber sido cuestionada sobre el tema.

Claudia Curiel de Icaza, titular de Cultura en México, afirmó que habrá sanciones respecto al caso (Gobierno de México)

El sábado 10 de mayo de 2025 el youtuber publicó un video titulado “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo”. El contenido del material fue documentado al interior de diversas pirámides ubicadas en zonas arqueológicas como Calakmul, en el estado de Campeche, así como en Chichen Itzá y Balamcanché, en el estado de Yucatán.

En el video se puede observar que el personaje y su equipo ingresan a zonas de acceso restringido en el interior de diversos templos. En dichos lugares muestran elementos como esculturas que no han sido extraídas por las autoridades y pinturas.

“No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto. Es una locura. Ni siquiera a los arqueólogos se les permite ingresar aquí”, fueron las palabras que el personaje conocido como MrBeast mencionó en una parte del video.

La titular de la Secretaría de Cultura aseguró que solicitará una ficha a Diego Prieto Hernández, director general del INAH (INAH)

Tras la polémica que usuarios en redes sociales comunicaron, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer un documento en donde aseguraron que el creador de contenido realizó solicitudes "de manera formal por la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos de los dos estados mencionados. Los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, instancia que determinó los derechos aplicables conforme a la ley".

“Cabe señalar que, evidentemente, el video posee un amplio trabajo de postproducción audiovisual y hace alusión a eventos que no ocurrieron (...) El INAH considera que, a pesar de la información distorsionada ofrecida por el youtuber, la difusión de esta clase de materiales puede motivar el interés en audiencias jóvenes de México y el mundo para conocer nuestras culturas ancestrales y visitar los sitios arqueológicos que son un valioso patrimonio nacional”, se lee en el comunicado.

A pesar de ello, la titular de la Secretaría de Cultura afirmó que habrá sanciones en el caso, aunque no a quiénes serán aplicables.