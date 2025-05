A meses de su salida, Paola Rojas reacciona a la llegada de Sofía Niño de Rivera a Netas Divinas

La periodista reaccionó a la llegada de la comediante a Netas Divinas semanas después de su salida. Foto: Instagram/@paolarojas - Cuartoscuro

Después de meses de intriga, hace unas semanas se dio a conocer que Sofía Niño de Rivera se integra a Netas Divinas; pues desde la salida de Paola Rojas se especuló que una nueva famosa llegaría en su lugar.

Debido al éxito que tuvo Karime Pindter en La Casa de los Famosos México, su nombre era uno de los que más fuertes sonaba, al igual que el de Erika Buenfil; sin embargo, al final fue la comediante quien se unió al programa de Unicable.

Entre dimes y diretes sobre una posible enemistad entre la también actriz y las conductoras Galilea Montijo, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun; la ahora periodista de Imagen Televisión decidió romper el silencio sobre el tema.

La periodista Paola Rojas confirmó su desvinculación laboral de Televisa; se rumora que llegará a Imagen Televisión.

En un reciente encuentro con los medios, Paola Rojas compartió que aún extraña a sus amigas ‘las netas divinas’, pues más además de conducir juntas el programa por varios años, formaron una sólida amistad.

“Sí, extraño a las netas divinas, muchísimo. Son mis queridas amigas, las disfruto, las quiero”, reveló.

¿Qué opina Paola Rojas del ingreso de Sofía Niño de Rivera a Netas Divinas?

Por otra parte, respondió al cuestionamiento sobre su opinión acerca de la llegada de la comediante, la cual ha desatado opiniones divididas en redes sociales.

“Sofía me parece divertidísima, inteligentísima, y si algo valoro yo es justamente el humor y la inteligencia”, expresó.

Asimismo, agregó que ya le ha tocado verla en el programa, y considera que lo está haciendo muy bien.

“Me parece muy bien que esté ahí. La he visto, me cae muy bien, me gusta mucho lo que hace. Tiene una gran capacidad para conectar con la gente desde el humor, y eso es valiosísimo”, concluyó.

La comediante será parte de este programa de Unicable

Sofía Niño de Rivera habría sufrido un desplante en su llegada al programa de Unicable

Durante la presentación a prensa de la comediante como nueva conductora de Netas Divinas, se viralizó un breve clip en redes sociales en el que Consuelo Duval parece no estar conforme.

De acuerdo con algunos supuestos presentes en el lugar, el productor les pidió quedarse a la conferencia de prensa al resto de las conductoras, pero ellas se negaron. Además, al abandonar el foro, Duval no le ofreció palabras a su nueva compañera.

Consuelo Duval habría rechazado quedarse con Sofía Niño de Rivera.

Hasta el momento, la única que se ha pronunciado al respecto es Galilea Montijo, quien negó por completo lo que circula en Internet y negó tener problemas con su nueva compañera.