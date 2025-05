Mamá de Poncho de Nigris llora por el desprecio de su hijo en pleno 10 de mayo: “Ya no soy nadie para él”

Leticia Guajardo revela su tristeza por el distanciamiento con Poncho de Nigris en el Día de las Madres (IG)

Leticia Guajardo, madre del influencer mexicano Poncho de Nigris, compartió en redes sociales su tristeza por el distanciamiento con su hijo, el cual se hizo más evidente durante la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Guajardo expresó entre lágrimas que su hijo no la felicitó en esta fecha especial, lo que la hizo sentirse olvidada y devastada.

La relación entre ambos se encuentra fracturada desde hace meses, y Poncho de Nigris ha decidido mantenerse alejado por razones personales.

En su mensaje, Leticia Guajardo lamentó que su hijo no valore los sacrificios que realizó por él a lo largo de su vida. Recordó cómo, en momentos de dificultades económicas, se dedicó a vender ropa y joyería para garantizar que sus hijos no carecieran de nada.

La madre de Poncho de Nigris lamenta la falta de reconocimiento por los sacrificios realizados durante su vida (IG)

“Que se te olvide todo lo que hizo por ti, desde chiquito, todo lo que hice por todos, que me la partí. Estaba batallando económicamente y me puse a vender ropa, a vender joyería (…) una quería que sus hijos no estuvieran sin nada y de nada sirvió”, expresó con evidente dolor.

Además, señaló que Poncho fue el hijo al que más apoyó, incluso hasta los 35 años, y que ahora siente que ya no significa nada para él.

Madre e hijos, distanciados en diferentes ocasiones

La distancia entre madre e hijo no es un tema reciente. Según detalló Guajardo, esta no es la primera vez que Poncho de Nigris corta comunicación con ella.

En el pasado, ya hubo periodos prolongados en los que no se hablaron, incluyendo un año completo y luego nueve meses. Ahora, tras dos meses de silencio, la incertidumbre sobre cuánto tiempo durará esta nueva separación ha incrementado su tristeza.

Poncho de Nigris no le habla a su mamá desde hace meses. Crédito: TikTok/Leticia De Nigris llora al recordar el desprecio de su hijo

“Fue el más consentido, hasta los 35 años lo ayudé en todo (...) Siempre estuve pendiente de él, y ahora ya no soy nadie. Ayer (10 de Mayo) lloré bastante. Ya me lo había hecho: un año sin hablarme, luego otra vez nueve meses... y ahora otra vez, pero no sé cuánto durará esta vez”, se lamentó Leticia Guajardo.

El conflicto entre ambos se intensificó hace aproximadamente dos meses, cuando Guajardo reveló públicamente que Poncho de Nigris se negó a pagar la fiesta de XV años de Ivanna, su hija mayor.

Este hecho desató una serie de declaraciones cruzadas que culminaron con la decisión del influencer de cortar toda relación con su madre.

Poncho de Nigris, alejado de su mamá por salud mental

En declaraciones retomadas por Televisa Espectáculos, Poncho explicó que tomó esta determinación por su salud emocional.

“Me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. Ya me hizo mucho daño, quiero liberarme, así que voy a dejar de ver a mi mamá por un tiempo”, afirmó. Sin embargo, aclaró que continuará apoyando económicamente a su padre.

Poncho de Nigris corta relación con su madre alegando razones de salud emocional y bienestar personal (Foto: YouTube)

El distanciamiento entre Poncho de Nigris y su madre ha generado reacciones encontradas entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca la vida del influencer regiomontano.

Mientras algunos empatizan con la postura de Guajardo, otros respaldan la decisión de Poncho de priorizar su bienestar emocional. Por ahora, la relación entre ambos permanece en pausa, dejando en el aire la posibilidad de una reconciliación futura.