Belinda desata polémica con nuevo video en donde se le acusa de adorar a figuras demoníacas: “Hace prácticas”

Belinda desata polémica con nuevo video en donde se le acusa de adorar a figuras demoníacas. (Instagram)

Belinda ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán. Esta vez no solo por una nueva propuesta musical, sino por la polémica que su más reciente videoclip ha despertado en redes sociales y en algunos sectores del periodismo de espectáculos.

El tema en cuestión es “Mírame feliz”, una colaboración con Xavi, uno de los rostros más jóvenes y populares del corrido tumbado, que ha generado reacciones divididas no por su sonido —una fusión entre pop y regional mexicano—, sino por lo que muchos consideran una fuerte carga de simbolismo esotérico en su apartado visual.

El videoclip, estrenado hace apenas unos días y que ya acumula cerca de tres millones de reproducciones en YouTube, está ambientado en escenarios tradicionales de la cultura mexicana: palenques, caballos y estética charra.

Hasta ahí todo normal. Sin embargo, una escena en particular ha sido la chispa de un intenso debate. Se trata de la aparición de un personaje que porta cuernos y patas de cabra, con una imagen que recuerda a representaciones demoníacas o figuras asociadas al ocultismo.

Xavi en el video musical de "Mírame Feliz". (Instagram)

Quien encendió aún más la conversación fue el periodista Mich Rubalcava, que en una de sus emisiones en redes sociales hizo un análisis del video y compartió sus impresiones sobre la simbología mostrada.

“Me llamó la atención esta imagen donde Belinda sale haciendo un ritual o una danza con quien posiblemente luce como ‘el chamuco’. Se me hizo muy espeluznante”, comentó Rubalcava.

El comunicador, además, recordó antecedentes relacionados con la intérprete de “Egoísta”, y señaló que este no sería el primer indicio de que la cantante se involucra con lo que él llama “simbología oscura”.

“A Belinda la hemos visto usando mucha simbología oscura dentro de sus videos, dentro de su ropa. Nuestros compañeros han cubierto a Belinda yendo con su padrino de santería y prácticas ahí de energías”, añadió.

(YT: Belinda)

Sus declaraciones encendieron aún más las redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre posibles vínculos de la artista con prácticas esotéricas, cultos y hasta satanismo. Aunque otros seguidores defendieron que se trata simplemente de recursos visuales para crear una atmósfera estética impactante.

Lo cierto es que ni Belinda ni Xavi han hecho comentarios públicos al respecto. Hasta el momento, la controversia no ha frenado el éxito del sencillo, que continúa escalando en plataformas digitales y ha sido elogiado por la calidad de su producción y su propuesta sonora.

¿Y de qué se trata la canción?

Xavi en el video musical de su colaboración con Belinda, "Mírame Feliz". (Instagram)

Cabe aclarar que “Mírame feliz” no contiene en su letra ningún tipo de mensaje relacionado con ocultismo o referencias religiosas. La canción habla de una ruptura amorosa desde el empoderamiento personal. Entre las líneas más destacadas, se escucha:

“Me enteré que tú sigues buscándome todas las noches desde que adiós. Que andas diciendo que una y otra, pero no te funcionó. […] Me quiero demasiado pa’ ir detrás de ti. Tú fuiste quien perdió, yo no perdí. Me diste la madre y ahora mírame feliz.”

Para algunos, la controversia ha sido desproporcionada y alimentada por prejuicios o estrategias de marketing que buscan generar ruido alrededor de un lanzamiento. Para otros, se trata de una alerta sobre lo que consideran un contenido visual inapropiado.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que “Mírame feliz” ha puesto a Belinda nuevamente en el centro de la conversación mediática. Simbolismo o no, su carrera parece ir en ascenso, ahora que decidió regresar a los reflectores.

“Mírame feliz” de Xavi y Belinda está disponible en todas las plataformas digitales de música streaming.