“No me corrieron”: Kirén Miret aclara por qué no producirá La Casa de los Famosos México 3

Miret anunció su desvinculación laboral de Endemol, propietaria de los derechos del reality, a un mes de su estreno en México. (Foto: @kmiret, Instagram)

La productora Kirén Miret enfrentó las especulaciones que surgieron tras anunciar su salida de Endemol Shine Boomdog, empresa propietaria de los derechos del reality show La Casa de los Famosos. En días pasados, a través de un comunicado en sus redes sociales aclaró que la disolución de su contrato se dio en buenos términos.

“La vida es tomar decisiones todos los días, y hoy elegí dejar este programa enorme para irme a hacer un show soñado, monumental, de la mano de gente igualmente talentosa. Fue una elección muy complicada, pero las oportunidades llegan una vez en la vida, y más vale estar bien atentos para tomarlas. Y la tomé”, escribió en Instagram, donde compartió imágenes de su último día en el foro de La Casa de los Famosos All Star, de la cadena Telemundo.

Su anuncio generó una oleada de rumores en redes sociales, donde se afirmó que fue despedida por presuntamente respaldar al youtuber Adrián Marcelo, acusado de expresiones xenofóbicas y machistas, las cuales provocaron el retiro de varios patrocinadores durante la segunda edición del programa en México.

Kirén Miret rompe el silencio

En entrevista con René Franco para el programa La Taquilla, Miret negó haber sido despedida, como difundieron algunos periodistas e influencers. “Hice tres temporadas para Telemundo, dos para México (de La Casa de los Famosos), y decidí, en conjunto con Endemol, moverme a otro proyecto enorme como showrunner (encargada creativa y administrativa de un proyecto televisivo)”, explicó.

En la red social X (antes Twitter), circuló información que la ubica en TV Azteca como productora de Big Brother, un reality que se estrenaría en 2026 para competir directamente con LCDLF. Miret no confirmó ni desmintió esos reportes, aunque durante la entrevista aludió al proyecto en varias ocasiones: “No me corrieron, me premiaron con el programa más grande que se va a hacer en mucho tiempo”.

Sobre su decisión de abandonar la producción asociada de LCDLF México a un mes del estreno de su tercera temporada, argumentó que fue por la complejidad del nuevo proyecto: “Acordamos este pase de estafeta para poder atender el otro programa de tiempo completo, porque producir La Casa y preproducir el otro, con el nivel de complejidad que tiene, no es responsable ni sostenible”.

En X (antes Twitter), surgieron especulaciones en torno a una desvinculación laboral. (Foto: Captura de pantalla, X)

Niega respaldo a Adrián Marcelo

Más allá de su salida, excolaboradores de LCDLF señalaron que la producción prohibía criticar a Adrián Marcelo. En entrevista con Maca Carriedo, el actor Mauricio Garza aseguró que no le permitían expresar su opinión al aire.

Aunque sin mencionar nombres, afirmó que la producción protegía al youtuber, pese a las denuncias de agresiones verbales contra Briggitte Bozzo y Gala Montes. “Yo sentía que era como solapar las cosas del hombre. Era una persona en específico (de la producción) que tomaba muy malas decisiones, que con tal de ver rating permitía cosas. Son cosas que luego Televisa se dio cuenta, porque si se hubieran tomado decisiones antes, hubieran sacado a este wey antes”, expresó.

Al respecto, Miret señaló que no tenía preferencia por ningún concursante, aunque reconoció no haber comprendido el rechazo hacia Marcelo: “Si te sientas a ver escena por escena, no encuentro un momento en el que Adrián Marcelo sea más violento, verbalmente, que algún otro personaje. No lo voy a defender, porque al final del día fue un show y yo fui la productora. Cada quien sabe que lo que dice allá dentro es responsabilidad suya”.

Aunque describió su próximo proyecto como “ultrasecreto”, las pistas ofrecidas por Kirén Miret refuerzan las versiones que la colocan en TV Azteca al frente de una nueva edición de Big Brother u otro formato de reality show.

