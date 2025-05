Así reaccionó la mamá de Denisse de Kalafe, intérprete de “Señora señora”, cuando le dijo su preferencia en el amor

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Denisse de Kalafe, reconocida compositora e intérprete brasileña que ha marcado generaciones con temas como “Señora, señora”, abrió su corazón al compartir cómo fue el momento en el que le confesó a su madre sus preferencias sexuales.

En el marco de un especial dedicado al Día de las Madres, la artista compartió detalles inéditos de su vida personal en el programa Netas Divinas de Unicable y relató cómo fue el momento en que le confesó a su madre sus preferencias sexuales, marcando una etapa importante en su vida.

La cantante de 75 años comenzó la conversación hablando de la relación que mantenía con su madre, describiéndola como una mujer de carácter fuerte, pero que siempre fue una guía determinante en su vida.

“Ella era extraordinaria, absolutamente crítica. Nunca me dijo: ‘¡Bravo, muy bien, muy bien!’”, aseguró Denisse al hablar de la personalidad de su progenitora. A pesar de esto, dejó claro que el temple de su madre nunca fue un obstáculo para que existiera un vínculo sólido y lleno de cariño.

Foto: Getty Images

Cuando Montserrat Oliver, conductora del programa, le preguntó sobre este aspecto de su vida, Denisse respondió con honestidad. “Yo creo [que lo supe] desde siempre”, comentó al recordar cómo fue descubrir su orientación sexual. La conversación dio un giro aún más personal cuando Oliver le preguntó si su madre estaba al tanto de ello, a lo que Kalafe respondió con precisión y emotividad.

“Me dijo: ‘Yo te hice en este mundo para ser feliz y que respetara la palabra amor, porque eso era muy valioso y no podía regalárselo a cualquier persona’”, recordó la cantante. “La relación con mi mamá era tan abierta que fue sencillo contarle. Mi mamá lo supo cuando viajábamos en un tren de México a Monterrey y ella me contó que unos tíos no eran sus tíos, eran sus novios. Y yo le conté que un par de amigas no eran mis amigas, eran mis novias”, relató.

La sinceridad de Kalafe durante el programa dejó al público sorprendido y emocionado, generando una oleada de apoyo hacia la intérprete en redes sociales.

Foto: Getty Images

“La señora Denisse siempre es muy agradable en las entrevistas, cae bien la doñita”, comentó un usuario. Otro añadió: “De lo que se entera uno, no sabía de las preferencias de esta señora, lo importante es que canta bonito”.

La revelación no solo permitió que los espectadores conocieran una faceta más íntima de la artista, sino que también resaltó el papel crucial que juegan el amor y la aceptación dentro de las relaciones familiares.

De Kalafe subrayó, a través de su historia, la importancia de aceptar a los seres queridos por quienes son, una lección que su madre le transmitió con sencillez y claridad en aquel viaje en tren.