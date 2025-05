Transformarán Estudios Churubusco para que vuelvan a brillar como en el Cine de Oro; laboratorios podrían ser patrimonio

El segundo debate será el domingo 28 de abril en los Estudios Churubusco de la CDMX. Foto: Google Maps

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este 9 de mayo, el director de los Estudios Churubusco, Cristián Calónico Lucio y Claudia Curiel de Icaza -secretaria de Cultura- anunciaron una ambiciosa inversión para renovar este icónico complejo cinematográfico, con el objetivo de devolverle el esplendor que tuvo durante la Época de Oro del Cine Mexicano.

Además, dieron a conocer que se iniciará un proceso para que sus laboratorios fílmicos sean declarados patrimonio nacional, por su relevancia histórica en la industria audiovisual de México y América Latina.

Renovarán Estudios Churubusco

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, subrayó durante la misma conferencia que la renovación de los Estudios Churubusco buscará recuperar su apariencia clásica sin dejar de mirar hacia el futuro.

Con una extensión de cinco hectáreas, actualmente son los estudios más antiguos en Latinoamérica (Foto: Archivo)

“Estudios Churubusco va a tener una renovación muy importante y va a dejar esos estudios como en la época del Cine de Oro Mexicano, pero actualizados a la tecnología del día de hoy, para regresar su vocación como un espacio de producción para México y para el mundo, para apoyar al cine independiente y comercial con estudios competitivos”, afirmó la funcionaria.

Esta modernización no solo implica mejoras en la infraestructura, sino también una revalorización del papel que han tenido estos estudios en la historia del cine nacional, al tiempo que se propone abrir sus puertas a nuevos talentos, incluyendo proyectos independientes que muchas veces enfrentan limitaciones técnicas o de acceso.

Claudia Curiel de Icaza dijo que volverán a verse como en el Cine de Oro Mexicano (Claudia Sheinbaum/Youtube)

Buscan que laboratorios de Churubusco sean patrimonio nacional

Por su parte, Cristián Calónico destacó que, pese a su importancia, los Estudios Churubusco no han recibido inversiones significativas en las últimas tres décadas.

“A estos estudios en los últimos 30 años no se les ha hecho ni una inversión, se hizo una construcción diferente a inversión en renovación de foros y equipos, se construyó en el 2010, 2011 el edificio Luis Buñuel con un costo aproximado de 200 mdp, pero es un edificio que es con muchos vicios de origen”.

(estudioschurubusco.com)

El director también anunció que parte central del plan de rehabilitación es conservar y proteger el laboratorio fílmico, que ha jugado un rol clave en la restauración de obras cinematográficas históricas.

“Queremos empezar un proceso para que vuelvan patrimonio estos laboratorios porque son icónicos, no sólo de México, de América Latina, no sólo por continuar con los procesos fílmicos, sino en la búsqueda de convertirse en un centro de restauración de obras históricas que conforman no sólo nuestra cinematografía, sino de toda la región latinoamericana”.

Así será la renovación de los Estudios Churubusco

El proyecto contempla una inversión total de 268 millones de pesos durante un periodo de cinco años. Esta inversión está destinada a:

La renovación de foros, bodegas y salas de postproducción

La conservación del laboratorio fílmico

Establecer alianzas para ofrecer servicios de grabación, doblaje, efectos especiales y renta de equipo

Crear un espacio accesible para producciones independientes

(Google Maps)

Calónico recordó que a lo largo de sus 80 años de historia, los Estudios Churubusco han sido escenario de alrededor de 3 mil películas y series, y han contado con talento técnico de talla nacional e internacional.

“A lo largo de 80 años, Estudios Churubusco ha sido un referente para el cine y el medio audiovisual nacional e internacional, por sus foros, bodegas, camerinos, laboratorios, salas de grabación, doblaje y postproducción han pasado alrededor de 3 mil películas y series de televisión”, dijo y añadió:

“Su talento humano, infraestructura y ubicación lo han posicionado como el estudio más importante de Latinoamérica. Hoy es el símbolo y portador de la historia del cine nacional, se renueva para ser el presente y el futuro de una industria audiovisual diversa y dinámica”.