Tania Libertad cita a México en el Teatro Metropolitan: una vida entre la maternidad y pasión por la música

La cantante celebra 45 años de carrera y el fuerte vínculo que tiene con México. (Tania Libertad)

El próximo 10 de mayo, el icónico Teatro Metropólitan de la Ciudad de México será testigo de una celebración única: Tania Libertad, una de las voces más potentes e influyentes de Latinoamérica, se presentará en un concierto especial para honrar a las madres mexicanas. Pero la fecha guarda también un significado doblemente emotivo para la cantante: conmemora 45 años de carrera.

Más allá de la música, esta fecha será también una oportunidad para reflexionar sobre su experiencia como mujer, hija, madre y ahora futura abuela. La intérprete compartió para Infobae México una historia íntima y profunda sobre los caminos de la vida que ha recorrido a la par de su arte.

Nacida en Perú en el seno de una familia numerosa: ocho hermanos, de los cuales ella fue la única mujer. Criada como la penúltima, tuvo que aprender a defenderse desde niña. “Me puse los guantes desde pequeña para defenderme de esa cantidad de hermanos hombres”, comentó entre risas.

Su madre, una mujer admirable que vivió casi un siglo, tuvo 16 embarazos, aunque sólo ocho hijos sobrevivieron. Esa fortaleza materna parece haber marcado profundamente a Tania, tanto en su carácter como en su forma de concebir la maternidad.

Madre, artista y compañera de trabajo de su hijo

Además de ser una figura pública reconocida, Tania Libertad es también madre de un único hijo, quien hoy en día es su ingeniero de grabación. Esa relación de trabajo, aunque estrecha, no está exenta de retos. “Soy ruda para trabajar. Muy exigente. Perfeccionista. Y no hago excepciones, ni con él”, afirma sin titubeos.

La cantante reconoce que trabajar con su hijo es una bendición, especialmente porque tiene un estudio de grabación en casa. “Es muy rico poder bajar en panza a grabar a la hora que te da la gana”, relató. Pero también admite que la exigencia se intensifica: “Cuando le tengo que subir la voz, se la subo. No se salva”.

Con orgullo, comparte que su hijo no solo es un gran profesional, sino también una excelente persona. “Es un caballero, muy correcto, muy educado. Es baterista, estudió audio y ha vivido en México, Barcelona y otros lugares. Y ahora... ¡voy a ser abuela! En agosto llega mi nietecita.”

Una de las anécdotas más sorprendentes que comparte Tania es su experiencia durante el embarazo. En lugar de disminuir el ritmo de trabajo, lo intensificó. En ese entonces, participaba en un proyecto cultural que la llevaba por todo México, cantando en escuelas, reclusorios, hospitales y plazas públicas.

Recuerda especialmente un viaje en el que tuvo que abordar un ferry embarazada de siete meses y medio, cruzando de Mazatlán a La Paz, para luego continuar por tierra hasta San José del Cabo. “Cantaba con mi panza, la guitarra encima. Era una locura, pero yo ni cuenta me daba. Solo quería cumplir con mi trabajo”.

El legado musical continúa

Desde que era bebé, su hijo mostró inclinación por la música. “Cuando era pequeño y me escuchaba cantar ‘Concierto para una sola voz’, lloraba”, recuerda. Más tarde, empezó a golpear superficies con ritmo y Tania supo que sería percusionista. Hoy es baterista profesional.

La familia de Tania es un crisol de culturas: ella es peruana, su esposo brasileño y su hijo mexicano. Ahora, con la llegada de su nieta, la multiculturalidad se expande. “¿Qué tal que tenemos una nueva Tania Libertad mexicana?”, bromea.

Celebrar en el Metropólitan: un reto y un honor

Para Tania Libertad, presentarse en el Teatro Metropólitan representa un desafío emocional. “Siempre le tuve miedo a ese teatro por lo grande que es. Además, el 10 de mayo hay conciertos por todos lados. Cada boleto que se vende ese día lo agradezco profundamente”.

Celebrar 45 años en México con un posible sold out le parece un regalo invaluable. “No tengo con qué pagarle a este país todo lo que me ha dado. Por eso doy lo mejor de mí en cada concierto”.

La Controversia de las Letras en la Música Actual

Tania también habló sobre un tema candente: la censura de letras en géneros como el regional mexicano y el reggaetón. Su postura es clara: no censuraría a nadie, pero sí le preocupa el impacto que ciertas letras pueden tener en los niños.

“La libertad de expresión es fundamental. Pero sí hay letras que sexualizan demasiado o que glorifican la violencia y eso puede confundir a los jóvenes”, opina. “No podemos controlar todo lo que ven en sus celulares o en las plataformas, pero sí podemos guiarlos desde casa”.

En lugar de censurar, sugiere que el Estado debería centrarse en combatir las causas reales, como el crimen organizado, para que no existan esos referentes que inspiran canciones violentas. “Si no hay narcos, no hay canciones de narcos”.

¿Reguetón, cumbia o nuevas fusiones? Todo es posible

A pesar de su amplio recorrido por géneros como la ópera, la salsa, el rock o la música tradicional latinoamericana, Tania Libertad no se cierra a nuevas colaboraciones, siempre y cuando el contenido sea congruente con sus valores.

“El ritmo del reggaetón me parece sensacional. Si se puede hacer con letras distintas, yo feliz. Ya he grabado con Serrat, Miguel Bosé, Manzanero, Cesária Évora… He cantado hasta con tambores africanos”.

Una colaboración con Los Ángeles Azules, por ejemplo, no estaría fuera de su radar. “La cumbia andina del Perú es hermosa. Y la cumbia une a toda Latinoamérica”.

Para Tania Libertad, hay géneros que nunca pasarán de moda. “El bolero y el rock son los géneros que van a permanecer. El resto va y viene”.

Además, defiende al bolero como un género versátil y profundamente urbano: “Puede hablar del amor, del desamor, de la vida cotidiana. Es tan adaptable como la bachata, que ya fue absorbida por lo urbano”.

Nuevo Disco: más desamor que amor

Para septiembre, Tania lanzará un nuevo álbum con el sello Orfeón, con una temática clara: el desamor. “Es más bonito que el amor a veces. Los compositores hacen maravillas con el desamor”.

El disco incluirá temas de Armando Manzanero como “Ese es problema tuyo” y “Yo te amé”, clásicos que abordan las rupturas con belleza y profundidad emocional. “Si me van a desamar así, que me desamen de una vez”, dice, riendo.

Hoy, Tania Libertad prefiere lanzar su voz desde el centro del escenario, sin moverse. “Ya no tengo ganas de bailar. Pero mi energía, mi voz, siguen siendo mi forma de bailar con el público”.

Así, con humor, sabiduría y una vida entera dedicada a la música, Tania Libertad se prepara para un concierto que no solo celebra a las madres, sino también a una artista que ha sabido combinar el arte, la maternidad y el compromiso social con autenticidad inquebrantable.