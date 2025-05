Sheinbaum felicita a Robert Prevost tras ser nombrado como nuevo Papa: “Ratifico nuestra convergencia humanista”

Sheinbaum felicitó a Robert Prevost tras ser electo como el nuevo Papa. | Jesús Áviles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Robert Prevost Martínez por resultar electo como el nuevo Papa de la iglesia Católica, bajo el nombre de León XIV, tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio, quien ocupó el cargo durante 12 años como Francisco I.

En su cuenta de X, la mandataria publicó un mensaje con el cual felicitó al nuevo jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y ratificó la convergencia humanista de su gobierno, “a favor de la paz y prosperidad del mundo”.

“Felicitamos a su santidad León XIV, electo por el Colegio Cardenalicio como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia católica. Ratifico nuestra convergencia humanista a favor de la paz y la prosperidad del mundo”, escribió en la red social.

El Colegio Cardenalicio eligió a Prevost como el nuevo Papa, en la segunda votación del segundo día del proceso conocido como Cónclave, el cual consiste en que los cardenales de todo el mundo elijan al líder la iglesia Católica.

Esto luego de que el 21 de abril pasado falleció el Papa Francisco I, pocos días después de que salió del hospital, donde estuvo internado durante 27 días por una enfermedad respiratoria.

Ayer, la mandataria fue cuestionada sobre si tenía alguna preferencia entorno a los candidatos al Papado; sin embargo, afirmó que mantenía una postura neutra al respecto.

“Imagínense, no, no, no, lo que decida el Vaticano”, dijo en su conferencia matutina.

¿Quién es Robert Prevost?

Robert Prevost tiene 69 años y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la iglesia Católica e incluso, es uno de los cardenales que era cercano al Papa Francisco, quien lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2023 y con quien compartía su visión sobre los pobres y los migrantes.

Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos; sin embargo, es hijo de madre de ascendencia española.

Ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín (OSA) en 1977 e hizo sus votos solemnes en 1981. Cuenta con una amplia formación académica que incluye una licenciatura en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Villanova, una maestría en Divinidad por la Catholic Theological Union de Chicago, y una licenciatura y doctorado magna cum laude en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum) en Roma.

Tras su ordenación sacerdotal en 1982, Prevost se unió a la misión agustiniana en Perú en 1985 y fue canciller de la Prelatura Territorial de Chulucanas de 1985 a 1986.

En 2019, el papa Francisco lo designó miembro de la Congregación para el Clero en 2019 y de la Congregación para los Obispos en 2020, además de administrador apostólico de la diócesis del Callao.