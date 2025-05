Cruz Martínez desmiente que Camille Vásquez quede fuera de su defensa en la batalla legal contra Alicia Villarreal

Cruz Martínez respondió a las preguntas sobre su futuro en el proceso legal que enfrenta con la cantante. Credito: IG camillevasquezofficial

Cruz Martínez fue captado en su llegada al Aeropuerto de Monterrey tras su última aparición en el Poder Judicial de Nuevo León, donde se volvió a encontrar con Alicia Villarreal tras los hechos ocurridos en febrero, los cuales desencadenaron una denuncia por violencia familiar y robo.

Cabe recordar que en ese entonces fue captado junto a Camille Vásquez, abogada que adquirió notoriedad en el mundo de los espectáculos tras defender al actor Johnny Depp en su juicio contra Amber Heard.

Tras conocer a la representante legal del productor musical, surgieron grandes expectativas sobre el juicio al que se enfrentará con la intérprete de temas como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua”; sin embargo, días después se especuló que Camille Vásquez no podría litigar en México.

Durante un show en Michoacán, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio para denunciar violencia Credito: @lachicaunica_

Ante la incertidumbre sobre lo que pasaría en la batalla legal entre la expareja, distintos medios cuestionaron a Cruz Martínez al respecto, quien desmintió completamente las versiones que circulan sobre su defensa legal.

¿Camille Vásquez seguirá representando a Cruz Martínez en batalla legal contra Alicia Villareal?

De acuerdo con la expareja de ‘La güera consentida’, las versiones que señalan que Camille Vásquez no puede litigar en México son completamente falsas, pues de ser ciertas no existiría la posibilidad de que su primera audiencia fuera pospuesta.

“Eso es algo de sentido común. Si no pudieran litigar, ¿cómo se modificó la audiencia? Obviamente hay alguien con cédula. Ella lo dijo, incluso cuando estuvo aquí en Monterrey, que tiene abogados locales“, explicó.

Asimismo, al igual que en su anterior encuentro con la prensa en el Poder Judicial de Nuevo León, aseguró estar tranquilo: “No hay mucho que se pueda decir, más que uno sigue trabajando”.

Por otra parte, ante la incógnita sobre la posible fecha en que se realizará la primera audiencia, pues fue pospuesta tras cambios en su defensa legal, compartió que aún se desconoce la fecha.

“La verdad, no tengo ni la menor idea. A mí nomás me dicen dónde tengo que estar, y ahí me presento”, puntualizó.

Camille Vasquez, abogada destacada, defiende a Cruz Martínez en caso contra Alicia Villarreal.(@camillevasquezz)

Arturo Carmona y Cruz Martínez siguen trabajando juntos pese a denuncia de Alicia Villarreal

Pese a mostrarse abierto a compartir detalles de la situación legal que enfrenta con su expareja, su actitud cambió completamente al ser cuestionado sobre su relación con el actor Arturo Carmona.

Al ser cuestionado sobre los proyectos que tienen juntos y la posibilidad de que sigan trabajando en el futuro, solo afirmó con la cabeza y siguió con su camino.

En días pasados, el galán de telenovelas también fue tajante al hablar sobre el tema, pues dejó claro que no tiene intenciones de terminar su relación laboral con el padrastro de su hija Melenie:

“En la parte empresarial y laboral no podemos mezclar, no puede perjudicar“, aseguró el actor.

El actor sigue con sus planes de trabajo junto a Cruz Martínez. Créditos: Instagram: @mtzcruz/@arturo.carmona