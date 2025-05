Así fue la historia de amor de Adrián Rubalcava, nuevo director del Metro, con Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc

Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas se mostraron muy cariñosos en 2023. (X @AdrianRubalcava)

Este martes, se confirmó que el exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, era el nuevo director del Metro. Esto, tras especulaciones de que él sería el nuevo director de ese medio de transporte, tras la renuncia de Guillermo Calderón.

Rubalcava tiene un largo historial político, pues fue tres veces alcalde de Cuajimalpa, una vez diputado local, además quiso ser candidato a la jefatura de Gobierno en 2024 y tuvo un breve paso por el Gobierno Federal.

Ha militado o formado parte del PRD, PRI, Partido Verde, y en la actualidad es afín a Morena.

Aunado a la experiencia política del ahora director del Metro, se suma una experiencia amorosa con otra política mexicana: Sandra Cuevas.

Y es que en el año 2023 se corrió el rumor de que el exalcalde de Cuajimalpa tenía una relación amorosa con la entonces alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Adrian Rubalcava fue alcalde de Cuajimalpa en tres ocasiones. (Cuartoscuro)

Esto, porque se veían muy juntos e incluso se mandaban mensajes muy cariñosos en redes sociales.

El primer contacto que tuvieron estos dos personajes de la política, fue en mayo de 2023, hace exactamente dos años, cuando circuló un video en el que se veía a ambos en un evento de la alcaldía Cuauhtémoc. Esa ocasión, a petición del público, ambos subieron a la tarima al ritmo de la canción La Bebé-Remix, la cual es interpretada por Yng Lucas y Peso Pluma. Ambos comenzaron a bailar “perreando”, lo cual desató gritos de emoción y aplausos por parte de los presentes.

Además, en un evento de la alcaldía Cuajimalpa, como parte de sus Jornadas de Posicionamiento por la CDMX, Cuevas participó en una dinámica con Rubalcava, donde crearon una escena del Titanic.

Posteriormente, la primera señal directa que dieron de una posible relación, fue cuando, el 15 de octubre de ese mismo año, Cuevas compartió una fotografía en la que se le veía abrazada de Rubalcava arriba de una cuatrimoto, con el siguiente mensaje: “Con este copiloto no solo recorrería toda la #CDMX, también el mundo entero”.

Pero esa no fue la única publicación cariñosa que compartieron ambos. El 1 de noviembre de 2023, Cuevas compartió un breve video en donde se les ve a ambos en un restaurante. Se vio a Rubalcava tratando de tomar una fotografía de ambos, y a Cuevas abrazándolo. Ese mismo día, Rubalcava compartió una fotografía en la que se le ve abrazando por la espalda a Cuevas. Ambos se notan muy sonrientes.

Rubalcava es nuevo director del Metro. (X/ @MetroCDMX)

A pesar de todas esas señales, Rubalcava, en una entrevista, negó tener una relación amorosa con Cuevas, y señaló que eran buenos amigos.

Fue durante la presentación de su proyecto para contender por la candidatura a la Jefa de Gobierno al interior del Frente Amplio por México (FAM), que se llevó a cabo la entrevista mencionada, misma que fue grabada en video y que se compartió por medio de redes sociales.

“Somos grandes amigos, yo la quiero mucho, como tú sabes ahí hay un cariño importante, la respaldo en sus proyectos y bueno, pues yo me siento respaldado también por ella”, dijo Rubalcava en su declaración.

Tras esto, alguien le preguntó si solamente son amigos, pues pareciera otra cosa, a lo que el exaspirante a la jefatura de Gobierno de la capital dijo que “somos amigos, somos amigos, eso pregúntenselo a ella”.

Pocas semanas después, Cuevas dio su versión. Sandra Cuevas narró que su amistad con Adrián Rubalcava se debía a que hubo un momento en que él era el único de los alcaldes de oposición que le hablaba, pues platicó que incluso Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez le comentó que se burlaba de ella y apostó a que ella no ganaría el cargo en las elecciones del 2018.

Sandra Cuevas aclaró si tenía una relación con Rubalcava. Crédito: Cuartoscuro

“De ahí nació esa amistad, porque fue el único que me hablaba, es más, el hoy precandidato al Gobierno de la Ciudad de México se burlaba de Sandra Cuevas.

“Taboada se burlaba de Sandra Cuevas, hizo una apuesta con una de las diputadas panistas y le dijo: cuánto a que Sandra no gana, y apostaron, y todavía me lo platicó, que mal gusto, ¿Qué mal gusto, no? Entonces por supuesto que ni nos saludábamos, ni nos hablábamos, afortunadamente le gané”, dijo en conferencia de prensa.

Señaló que de ahí fue evolucionando su amistad y aclaró que no eran novios. Sin embargo, aclaró que había un sentimiento y que ambos tenían su vida política.

“Y siguió la amistad, que hoy se ha transformado con Rubalcava, no somos novios, hay un sentimiento, pero él su vida política y sus decisiones es él y yo soy yo. Y entiéndanlo bien, yo no soy una chamaca de 13, 14 años que conoce al noviecito y cree que es el amor de su vida.

“Yo conozco quién es Rubalcava, conozco las novias que ha tenido Rubalcava, modelos, hijas de ex presidentes, actrices. Sé que es coqueto por naturaleza, sé quién es Rubalcava porque tengo los pies en la tierra, como siempre los he tenido y mis decisiones yo no las tomo basada en emociones ni negativas, ni positivas y mucho menos de amor”, puntualizó en ese momento.