Acusan a Majo Aguilar de dejar plantado un evento para cantar el Himno Nacional en la pelea de Canelo Álvarez

Majo Aguilar llegará hasta Arabia Saudita para cantar el himno nacional en la pelea de Canelo Álvarez. (Captura de pantalla/Youtube)

La participación de Majo Aguilar en la pelea de Canelo vs Scull fue confirmada por el boxeador mexicano el pasado 30 de abril durante su llegada oficial a Riad, en Arabia Saudita.

De acuerdo con Álvarez, la cantante de “Cuéntame” será la encargada de intérpretar el Himno Nacional Mexicano minutos antes de que dé inicio la pelea del próximo sábado 3 de mayo.

Ante la noticia, la cuenta de Instagram ‘Chamonic’, especializada en temas de espectáculos, reveló que la integrante de la dinastía Aguilar dejó plantado un evento, pues tendrá que viajar hasta Arabia Saudita para acompañar al boxeador mexicano.

Majo Aguilar es acusada de dejar plantado un evento. (Captura de pantalla)

Según Jacqueline Martínez, nombre de pila de la creadora digital, Majo debía presentarse el 2 de mayo en “Viva la fiesta”, un evento realizado en Odessa, Texas que está programado del 2 al 4 de mayo.

“Obvio que no estará, pues irá a entonar el himno en la pelea de Canelo en Arabia Saudita. No sé si sea su forma de trabajar o el equipo no ayuda con esto y les gusta quedar mal o cancelar a última hora. Eso es antiprofesional”, se lee en la publicación.

Asimismo, expresó su inconformidad ante la falta de sentido común, pues los asistentes al evento pagan un boleto para ir a verla cantar y al final decide no presentarse.

“Se va a donde le conviene, pero no está bien, si ya se comprometió debe cumplir. (...) La gente paga un boleto para verla y algunos viajan y planean para que salgan con el cuento de que no se presentará“, sentenció.

Cartel del evento en que se presentaría Majo Aguilar (Instagram: @chamonic3 /Captura de pantalla)

Majo Aguilar también fue acusada de no llegar a su concierto en Morelos

Cabe recordar que no es la primera vez que la cantante de 30 años es señalada de cancelar un show, pues a finales de marzo ocurrió lo mismo durante su presentación en el Auditorio Nacional junto a Alicia Villarreal.

En ese entonces, se dijo que Majo había preferido presentarse en el Coloso de Reforma en lugar de acudir al concierto que tenía pactado previamente en Atlatlahuacan, Morelos.

De acuerdo con la hija de Antonio Aguilar Jr., la razón de su ausencia fue que el escenario no estaba montado, y aunque en redes sociales circularon imágenes del lugar listo para su presentación, argumentó que no se tenía todo lo necesario.

"Cuando llegamos estaban las bocinas, estaba el soporte y pantalla e iluminación. Nos faltaba todo lo que son los micrófonos, las consolas; digamos que estaba la imagen, pero no estaba lo que se necesita", detalló.

Pese a su explicación, su ausencia desató críticas, pues la acusaron de querer presentarse en un lugar más importante, sin importar que el público no era completamente suyo.

(IG: @auditoriomx)