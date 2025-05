¿Habla de Christian Nodal? Cazzu lanza su primer libro ‘Perreo: una revolución‘

(YT: Cazzu Canal Oficial)

Julieta Cazzucheli, mejor conocida en la industria musical como Cazzu, sorprendió a sus fanáticos este 1 de mayo con un anuncio muy especial. Se tata nada más ni nada menos que del lanzamiento de su primer libro ‘Perreo: una revolución‘.

"Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes", escribió en Instagram.

(IG: @cazzu)

Según contó la cantante, fue hace aproximadamente cuatro años cuando se le ocurrió escribir un libro basado en sus experiencias y reflexiones sobre diferentes temas; sin embargo, no fue hasta que habló sobre ello con algunos seres queridos que se decidió a dar el siguiente paso.

“Este libro cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad”, agregó.

(IG: @cazzu)

Finalmente, Cazzu agradeció el apoyo que recibió de Tokisha en algunas de sus reflexiones y se lo dedicó a todos los que quieran saber del reggaetón.

“Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo (...) También se lo dedico a mis colegas varones y a los artistas que me inspiraron. A mi hermana, las mujeres de mi familia, mis amigas, a mis fans y a los curiosos que quieren saber que carajo tengo yo para decir”, concluyó.

Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

La cantante aseguró que su libro se encuentra disponible en todas las librerías, así como en plataformas de audiolibro narrado por ella; sin embargo, esto solo sería en su natal Argentina y en Estados Unidos, pues todavía no está disponible en librerías mexicanas.

Cazzu conquista las listas de popularidad en México con ‘Latinaje’

El lanzamiento del primer libro de la rapera argentina ocurrió días después del estreno de su disco ‘Latinaje’. Se trata de una producción musical conformada por 14 canciones de distintos géneros musicales (tango, folklore, bachata, corrido tumbado, merengue, balada, funk) que abordan dos temas principales: amor y desamor.

Entre estos destaca La Cueva, una canción que compuso inspirada en su inesperado rompimiento amoroso con el cantante de regional mexicano y padre de su hija, Christian Nodal.