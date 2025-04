Ex de Gala Montes la acusa de malagradecida y mitómana tras darle regalos de hasta 500 mil pesos

Supuesta exnovia de Gala Montes ventiló detalles de su relación. Foto: IG, galamontes

Gala Montes regresa al centro de la polémica tras las recientes declaraciones de Anna Porter, una empresaria mexicana a la que estaría dedicada la canción Más bonita que el mar.

De acuerdo con Porter, conoció a la cantante de Tacara en un bar de Guadalajara durante una de sus presentaciones. Debido a que su interés por Montes era muy grande, logró sobornar al personal de la entrada para poder ingresar al lugar sin tener boleto.

“Me subí, me vio, la vi. Me quite una pulsera de oro, con un valor de 30 mil pesos, y se la puse en la mano, le dije: ‘Soy Anna, soy la dueña de una marca de tequila que se exporta a Reino Unido y quiero que seas la imagen’”, recordó la empresaria para TV Notas.

La reacción por parte de la también actriz fue decirle que se pusiera en contacto con Beba Montes (su hermana), pero tan solo dos horas después le mandó un mensaje por Instagram y más tarde se reunieron en su departamento.

“Le llevé una bolsa Gucci de 67 mil pesos. Platicamos y me preguntó: ‘¿Te puedo dar un beso?“, detalló.

Gala Montes salió con una empresaria mexicana mientras estaba con Icho Van. (Instagram)

Pese a que Porter tenía un gran interés en la intérprete, pues desde que la vio pensó en convertirse en su novia, le preguntó por su relación con Karime Pindter, y al recibir una respuesta negativa tuvieron su primer acercamiento.

“Dormimos juntas y pasó algo más. Al día siguiente me despertó a las 6 de la mañana y me pidió que me fuera. Pasó un tiempo. Nos distanciamos, porque cada una tenía su pareja”, confesó.

Mientras estaban separadas, Montes le volvió a escribir y le confesó que le había dedicadó la canción Mas bonita que el mar, por lo que la invitó a la grabación del videoclip y hasta le pidió que fuera su novia, pues en ese entonces había terminado con Icho Van.

En un principio, Porter se negó a la relación, pues tenía poco de haber terminado con su expareja, y aunque considera que la utilizó para ganarse a la comunidad LGBTIQ+, cree que poco a poco se encariñó, pues también regaló flores, ropa y hasta cremas Chanel.

Gala Montes regresa al centro de la polémica tras declaraciones de su expareja. (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

Sin embargo, asegura que Montes también la utilizó en otros aspectos, pues de enero a marzo (tiempo que estuvieron juntas) también salió con Icho, situación que le dolió mucho, pues llegó a pensar que estaban conectadas.

Además, su decepción también viene de los lujosos regalos que le dio y se negó a devolverlos cuando terminaron, pues le dio un anillo de amor propio con valor de 500 mil pesos que mandó a traer de Singapur.

“Le di una bolsa Gucci, una Louis Vuitton de 81 mil, una bolsa Balenciaga de 40 mil y una edición especial de Louis Vuitton de 153 mil”, confesó.

Y agregó: “El anillo que le di fue de amor propio, lo mandé a traer de Singapur. Tenía un valor de 500 mil pesos”.

Actualmente, la empresaria se encuentra alejada de Gala Montes, pues considera que es una persona “cambiante, bipolar y mitómana”; y aunque pensó que sabía querer bonito, se dio cuenta que lo único que hizo fue abusar de su confianza.