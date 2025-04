Baekhyun de EXO vuelve a México con su gira mundial: fecha, lugar y detalles del show en CDMX

Baekhyun ofrecerá un concierto en la CDMX. (X/@BAEKHYUN_INB100)

El cantante surcoreano Byun Baek-hyun, conocido artísticamente como Baekhyun, confirmó a través de sus redes sociales la realización de su primera gira mundial como solista, titulada “Reverie”. El tour comenzará el 7 y 8 de junio en el KSPO Dome de Seúl, Corea del Sur, y contempla una serie de presentaciones en 29 ciudades, incluida una parada en la Ciudad de México.

Esta gira marca el regreso de Baekhyun a los escenarios internacionales después de casi un año desde su anterior tour asiático, “Lonsdaleite”, y también será la primera vez que encabeza una gira de esta magnitud en solitario.

Según el cartel oficial publicado por INB100, la gira mundial “Reverie” de Baekhyun incluirá un total de 29 ciudades distribuidas por Asia, América, Europa y Oceanía.

Baekhyun es uno de los artistas más reconocidos del K-pop. (X/@BAEKHYUN_INB100)

En Asia, se presentará en Seúl, Bangkok, Tokio, Taipéi, Hong Kong, Hanói, Kobe, Manila, Nagoya, Singapur, Yakarta, Kuala Lumpur y Macao. En América del Norte actuará en Newark, Rosemont, Sugar Land, Seattle, Oakland, Los Ángeles y Ciudad de México, mientras que en Sudamérica visitará São Paulo y Santiago.

En Europa ofrecerá conciertos en Berlín, París, Ámsterdam, Milán y Londres. Finalmente, en Oceanía tiene previstas paradas en Melbourne y Sídney, cerrando así un extenso recorrido por cuatro continentes.

La gira culminará el 1 de noviembre en Singapur, en el Singapore Indoor Stadium, lo que cierra un recorrido de casi cinco meses por cuatro continentes. Cada parada ha sido anunciada con alta expectativa entre los seguidores del artista.

¿Quién es Baekhyun?

La fortuna de Baekhyun, el idol de EXO. Foto: Wikimedia

Baekhyun nació el 6 de mayo de 1992 y es una de las figuras más reconocidas del K-pop. Debutó como parte del grupo EXO en 2012, dentro de la subunidad EXO-K, y posteriormente integró también el subgrupo EXO-CBX y el supergrupo internacional SuperM.

Su carrera como solista comenzó oficialmente en 2019 con el lanzamiento del miniálbum City Lights, que vendió más de 500.000 copias. Su segundo EP, Delight (2020), superó el millón de ventas y marcó un récord para un solista surcoreano, hazaña que repitió con Bambi (2021).

En septiembre de 2024, Baekhyun lanzó su cuarto miniálbum, “Hello, World”, junto al video musical de su sencillo “Pineapple Slice”. Este álbum batió su récord personal con 893.214 copias vendidas en un solo día, convirtiéndose en el lanzamiento de primer día más exitoso entre los solistas del K-pop en 2024, según datos de Hanteo Chart.

La gira “Reverie” servirá como plataforma de promoción de su próximo EP titulado “Essence of Reverie”, cuyo lanzamiento está programado para el 19 de mayo. Se trata del primer material nuevo de Baekhyun en más de seis meses y el primero desde que empezó a operar bajo su propio sello INB100, fundado junto a sus compañeros Xiumin y Chen, mientras siguen integrando oficialmente el grupo EXO bajo SM Entertainment.

Concierto en México

Baekhyun se presentará en la Ciudad de México el 20 de junio de 2025 en el Pepsi Center WTC, como parte de su gira Reverie. La promotora CDM Entertainment confirmó el evento mediante la publicación del cartel oficial, aunque aún no se han revelado precios ni fechas de preventa.

Baekhyun llega a México. (X/@BAEKHYUN_INB100)

El Pepsi Center WTC, ubicado en la colonia Nápoles de la capital mexicana, cuenta con una capacidad variable que va desde 3.342 personas en formato auditorio hasta un máximo de 8.000 personas en configuración concierto. Se espera una fuerte demanda de entradas, dado que será el primer show individual de Baekhyun en México.

Minutos después del anuncio, el nombre del artista se convirtió en una de las principales tendencias en X, impulsado por una oleada de publicaciones de fanáticas de Latinoamérica, quienes compartieron la noticia con mensajes de celebración y memes.

Aunque será su primer concierto en solitario completo en el país, Baekhyun ha visitado México en varias ocasiones a lo largo de su carrera, estableciendo una relación constante con su público local.

Baekhyun junto a otros integrantes de EXO. (x/@weareoneexo)

En 2014 participó en el evento Music Bank in Mexico junto a EXO, lo que marcó su primera actuación en territorio mexicano. Tres años más tarde, en 2017, regresó con la gira EXO Planet #3 – The EXO’rDIUM, que incluyó un concierto en la Arena Ciudad de México el 27 de abril.

En 2020 volvió a ese mismo escenario como parte del supergrupo SuperM, durante la gira We Are The Future Live, donde interpretó en solitario las canciones “Betcha” y “UN Village”, generando una gran ovación entre los asistentes.

Su más reciente presentación en el país fue en 2023, cuando actuó como solista en el KAMP Fest CDMX, un festival realizado el 19 y 20 de agosto en el Parque Bicentenario, que reunió a múltiples figuras del K-pop.