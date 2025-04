Zoé en el Estadio GNP Seguros: estos son los precios oficiales de los boletos para su concierto

Zoé en el Estadio GNP Seguros. (Cortesía: Ocesa)

Después de casi tres años de ausencia y un emotivo reencuentro en el Vive Latino, Zoé está de regreso en la Ciudad de México con un concierto que marcará otro capítulo en su historia como una de las bandas más icónicas del rock en español.

La agrupación liderada por León Larregui se presentará el próximo 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros, en lo que será una noche emblemática tanto para los músicos como para sus fieles seguidores.

El anuncio de este concierto llega cargado de emoción, no solo por tratarse del regreso de una de las bandas más influyentes de los últimos tiempos, sino porque el show será también una oportunidad para conmemorar los 20 años del lanzamiento de Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, un álbum que dejó una marca imborrable en la escena del rock latinoamericano. Los fans podrán disfrutar de varios temas emblemáticos de ese disco, una obra que estuvo nominada al Grammy como Mejor Álbum Rock Alternativo Latino y que ocupa el puesto 40 de los mejores álbumes de rock latino según la revista Rolling Stone.

Esta nueva cita con Zoé será la continuación del reencuentro que conmocionó a miles de fanáticos durante el Vive Latino 2025. Canciones como Memorex Commander, No Me Destruyas, Arrullo de Estrellas y Luz y Fuerza dejaron en claro que Zoé no solo sigue vigente, sino que mantiene intacta su habilidad para conectar con el público. Durante su presentación en el festival, fanáticos de distintas edades corearon cada una de las canciones, compartiendo la nostalgia y emoción que caracteriza a quienes crecieron con la música de la banda.

El espectáculo en el Estadio GNP Seguros promete llevar esta experiencia a otro nivel. Para su audiencia, será una oportunidad única de revivir momentos inolvidables y redescubrir esas canciones que han sido banda sonora de innumerables emociones personales.

Los boletos para esta experiencia estarán disponibles en preventa Banamex el próximo 2 de mayo, a partir de las 10 horas. La venta general será un día después, el 3 de mayo, en las taquillas del inmueble o a través de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Zoé?

Zoé está de vuelta y esta noche promete ser más que un concierto: será una celebración del tiempo, la música y la pasión que los une con su público, consolidando su lugar como una pieza fundamental en la historia del rock en español.

A continuación, se detallan los precios de las entradas por sección para que todos los interesados puedan adquirir su lugar en este mágico reencuentro.

Platino A: $3 mil 355 pesos mexicanos

Platino B: $2 mil 806 pesos mexicanos

Platino C: $2 mil 318 pesos mexicanos

Platino D: $1 mil 952 pesos mexicanos

Platino E: $1 mil 708 pesos mexicanos

Zona GNP: $1 mil 830 pesos mexicanos

Verde B: $1 mil 220 pesos mexicanos

Naranja B: $1 mil 98 pesos mexicanos

Verde C: $854 pesos mexicanos

Naranja C: $549 pesos mexicanos

General B: $1 mil 37 pesos mexicanos

Los precios anteriormente expresados ya cuentan con el cargo por servicio de Ticketmaster.