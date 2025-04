Noroña se dijo preocupado ante posible ruptura del PT con Morena: “Sería un error”

Noroña lamentó de nueva cuenta los abucheos en su contra (Captura de Pantalla)

Gerardo Fernández Noroña volvió a pronunciarse acerca de los abucheos que recibió durante el más reciente Consejo Nacional del Partido del Trabajo (PT). Aunque condenó la actitud hostil de los militantes en su contra, dio a conocer su preocupación acerca de la posible ruptura del partido con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante una conferencia de prensa encaminada desde la sede del Senado de la República, el presidente de la mesa directiva volvió a ser cuestionado sobre el episodio que vivió durante su participación en el acto. No obstante, adelantó la posibilidad de que la actitud sea un signo del posible alejamiento entre los dos institutos políticos que conforman la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

“Como político estoy convencido de la unidad de Morena, PT, Verde. A mí me preocuparía que estén preparando su ruptura. Eso sí me parecería grave, que estén usándome de pretexto para romper. Eso creo que sería un error. A los primeros que afectaría sería a ellos, pero al movimiento también. Nadie es indispensable, pero nadie sobra”, dijo ante los medios de comunicación.

El PT emitió una disculpa para el senador por abucheos en el Congreso (X/PTnacionalMX)

Durante el sábado 26 de abril, Gerardo Fernández Noroña fue abucheado por integrantes del PT en el 12 Congreso Nacional Ordinario. Entre gritos de “traidor” y “fuera”, el legislador que llegó a ser parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) intentó frenar el alarido con palabras y alusiones al “sectarismo”, aunque fue imposible.

“Mi reconocimiento al Partido del Trabajo, larga vida al Partido del Trabajo, toda la unidad, pero no voy a convalidar ninguna política de sectarismo, así es que si mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del Congreso”, dijo.

El acto en contra del legislador se suma a las declaraciones de Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario del PT en San Lázaro. El diputado reconoció que la relación con Morena se encuentra “congelada” y lo atribuyó a la “soberbia” de la dirigencia del partido guinda.

En un evento del partido, los militantes no dudaron en mostrar su descontento con el exlíder. Crédito: TikTok @elzardelosdivorcios

Al respecto, en la conferencia de prensa aludió a Reginaldo Sandoval y sus declaraciones en donde justificó los gritos y el repudio en contra de Noroña debido a que no ha justificado su afiliación a Morena. Incluso, aseguró que está “zopiloteando” el puesto de dirigente nacional que será ocupado por Alberto Anaya durante los próximos seis años.

Aunque Anaya dio a conocer una disculpa pública a Noroña por el incidente, el presidente de la mesa directiva aclaró que no le debe nada al PT, por lo que no comparte el repudio.

“Yo fui una propuesta (para la Presidencia de México) del PT, pero como deber, pues no le debo nada a nadie, me parece que estamos pagados. Lo que yo hice en los años que estuve como externo del PT, fue beneficioso para el PT y para mí también; estamos a mano, ni me debe ni les debo”, dijo.